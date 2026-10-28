Opportunità di lavoro al Comune di Montepaone per due addetti alla manutenzione del verde

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Il Centro per l'Impiego di Soverato, nell'ambito del Settore 7 dedicato alla Rete dei Centri per l'Impiego, ai Servizi al Lavoro e al Collocamento Mirato, ha approvato un avviso pubblico per l'avviamento a selezione presso il Comune di Montepaone, in provincia di Catanzaro. L'obiettivo è l'assunzione di due unità di personale con contratto a tempo indeterminato e part-time.

Il profilo ricercato

La figura professionale richiesta è quella di personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, codice ISTAT 8.3.1.2.0, con inquadramento secondo il CCNL Funzioni Locali. Si tratta di un'opportunità concreta per chi desidera un impiego stabile nel settore dei servizi comunali, occupandosi della cura e della manutenzione di parchi, giardini e aree verdi pubbliche.

Destinatari della selezione

L'avviso è rivolto ai tirocinanti di inclusione sociale, ex percettori di mobilità in deroga, così come previsto dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e recepito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 29 ottobre 2018. La misura si inserisce nel quadro normativo introdotto dal Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

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Modalità di avviamento e riferimenti normativi

La procedura di avviamento a selezione avviene in applicazione degli articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplinano le modalità di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. L'atto di approvazione dell'avviso pubblico è identificato con il numero 18306 del 28 ottobre 2026.

Come partecipare

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono consultare l'avviso pubblico completo presso il Centro per l'Impiego di Soverato o attraverso i canali ufficiali della Regione Calabria. Si consiglia di verificare attentamente i termini di presentazione della domanda e la documentazione necessaria, così da non perdere questa occasione di inserimento lavorativo stabile nel territorio catanzarese.