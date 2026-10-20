Regione Calabria cerca dirigente per rifiuti e ambiente

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La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Rifiuti, tutela ambientale ed economia circolare, afferente al Dipartimento per la Sostenibilità ambientale della Giunta regionale. La procedura è disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni all'amministrazione.

Un ruolo strategico per la sostenibilità

Il Settore Rifiuti, tutela ambientale ed economia circolare rappresenta un ambito cruciale per le politiche regionali: gestione integrata dei rifiuti, transizione verso modelli di produzione sostenibili e attuazione dei principi dell'economia circolare. Il dirigente selezionato avrà il compito di coordinare programmi e normative in materia, in linea con gli obiettivi europei e nazionali.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per gli incarichi dirigenziali, così come dettagliati nel bando. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula e delle esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato.

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Termini di scadenza

Le candidature devono essere inviate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le modalità di presentazione e i documenti richiesti sono indicati nel testo integrale del bando, disponibile sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Informazioni utili

Per ulteriori chiarimenti e per consultare l'avviso completo, è possibile accedere alla sezione dedicata del portale regionale. Si raccomanda ai candidati di verificare attentamente i requisiti e le scadenze prima dell'invio della domanda.