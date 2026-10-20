Cerca

Info Lavoro Calabria Catanzaro

Regione Calabria cerca dirigente per rifiuti e ambiente

Redazione
Condividi:
Regione Calabria cerca dirigente per rifiuti e ambiente
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Rifiuti, tutela ambientale ed economia circolare, afferente al Dipartimento per la Sostenibilità ambientale della Giunta regionale. La procedura è disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni all'amministrazione.

Un ruolo strategico per la sostenibilità

Il Settore Rifiuti, tutela ambientale ed economia circolare rappresenta un ambito cruciale per le politiche regionali: gestione integrata dei rifiuti, transizione verso modelli di produzione sostenibili e attuazione dei principi dell'economia circolare. Il dirigente selezionato avrà il compito di coordinare programmi e normative in materia, in linea con gli obiettivi europei e nazionali.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per gli incarichi dirigenziali, così come dettagliati nel bando. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula e delle esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato.

Termini di scadenza

Le candidature devono essere inviate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le modalità di presentazione e i documenti richiesti sono indicati nel testo integrale del bando, disponibile sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Informazioni utili

Per ulteriori chiarimenti e per consultare l'avviso completo, è possibile accedere alla sezione dedicata del portale regionale. Si raccomanda ai candidati di verificare attentamente i requisiti e le scadenze prima dell'invio della domanda.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
regione calabria avviso selezione dirigente rifiuti tutela ambientale economia circolare incarico dirigenziale d.lgs 165/2001 sostenibilità bando pubblico

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Info Lavoro

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 10. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza