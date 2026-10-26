Regione Calabria cerca funzionari per incarichi di elevata qualificazione
La Regione Calabria ha avviato una procedura interna per individuare tre dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (E.Q.) a cui conferire altrettanti incarichi triennali di terza fascia. La manifestazione di interesse, emanata dal Dipartimento Segretariato Generale, è rivolta a personale a tempo pieno e indeterminato o determinato della Giunta regionale, oppure comandato, in servizio presso i dipartimenti.
L'obiettivo è garantire la continuità di funzioni strategiche per l'ente, considerata l'urgenza di assicurare la regolare esecuzione delle attività. I profili ricercati riguardano ambiti specifici: anticorruzione, privacy e trasparenza; verifica di legittimità formale e procedurale dei decreti dirigenziali in materia di politiche attive del lavoro e rete dei Centri per l'Impiego; adeguamento e attuazione della normativa regionale in materia di politiche per il lavoro.
Gli incarichi disponibili
Nel dettaglio, i tre incarichi di E.Q. di 3^ fascia sono così articolati:
- Raccordo funzionale per gli adempimenti in materia di corruzione, privacy e trasparenza, presso il Settore “Trasparenza e prevenzione della corruzione”.
- Raccordo funzionale per gli adempimenti inerenti la verifica di legittimità formale e procedurale dei decreti dirigenziali afferenti alle politiche attive del lavoro e alla rete dei Centri per l'Impiego, presso il Settore “Atti del Presidente, controllo decreti, repertorio atti e contratti, registro persone giuridiche”.
- Raccordo funzionale per gli adempimenti inerenti all'adeguamento e all'attuazione della normativa regionale in materia di politiche per il lavoro, presso il Settore “Ufficio Legislativo” dell'UOA “Funzioni Trasversali”.
Requisiti e modalità di candidatura
Possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, con esperienza nelle funzioni da svolgere. La domanda dovrà essere inviata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito della Regione Calabria, all'indirizzo PEC indicato nell'avviso stesso.
La candidatura deve essere corredata da:
- Curriculum vitae in formato europeo, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritto, con indicazione di titoli, attitudini, capacità professionali ed eventuali esperienze lavorative nelle funzioni oggetto dell'incarico.
- Nulla osta preventivo del Dipartimento o struttura di provenienza, se diverso dal Segretariato Generale.
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.
- Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il testo integrale dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria.
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