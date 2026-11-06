Regione Calabria: incarico di Elevata Qualificazione per il supporto agli enti strumentali del PR 2021/2027

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Regione Calabria, incarico di Elevata Qualificazione al Bilancio per il supporto agli enti strumentali

Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio cerca un funzionario per un incarico annuale legato alla gestione delle risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021 2027. Candidature tramite PEC entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso

La Regione Calabria ha avviato una manifestazione di interesse per individuare un dipendente al quale affidare un incarico di Elevata Qualificazione di III livello presso il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.

L’incarico, della durata di un anno, riguarda le attività di supporto agli enti strumentali nella gestione delle risorse della programmazione comunitaria. La posizione è istituita presso la segreteria tecnica denominata Autorità Contabile del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, con D.D.G. n. 20109 del 23 dicembre 2025.

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Le attività previste dall’incarico

La selezione riguarda la posizione E.Q. n. 40, dedicata al supporto agli enti strumentali richiamati dall’articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118/2011, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse afferenti al PR Calabria 2021/2027.

Il ruolo si inserisce quindi nell’ambito delle attività amministrative e contabili connesse alla programmazione comunitaria. Il supporto agli enti è finalizzato a rendere più efficace la gestione delle risorse assegnate, nel quadro delle funzioni attribuite alla struttura regionale.

Chi può presentare la candidatura

La manifestazione di interesse è rivolta ai dipendenti appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato oppure determinato, della Giunta regionale o in posizione di comando.

Si tratta di una procedura per il conferimento di un incarico a personale già in servizio nelle condizioni indicate dall’avviso.

Come inviare la domanda e calcolare il termine

Gli interessati devono trasmettere la candidatura alla Direzione Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio, utilizzando l’indirizzo PEC [email protected].

Il termine è fissato entro e non oltre dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria. Le domande ricevute oltre tale termine saranno considerate inammissibili.

Per individuare la scadenza effettiva occorre dunque verificare la data di pubblicazione dell’avviso.

I documenti da allegare alla candidatura

La domanda deve essere redatta in carta semplice e accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione.

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, redatto nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche. Il curriculum deve evidenziare i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e l’esperienza lavorativa acquisita nelle funzioni da svolgere.

Dichiarazione sull’assenza di condanne e di conflitto di interessi, compilata secondo il modello regionale allegato all’avviso. La dichiarazione deve attestare l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I, titolo II, del Libro secondo del codice penale e l’assenza di conflitto di interessi.

Prima della sottoscrizione è richiesta la consultazione della nota esplicativa regionale in materia di conflitto di interessi dei dipendenti, contenuta negli allegati alla circolare prot. n. 510657 del 18 giugno 2026, disponibile nella sezione Anticorruzione e trasparenza del portale regionale.

Nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di provenienza, necessario se il candidato appartiene a un dipartimento diverso da quello Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Copia di un documento di identità in corso di validità.

La completezza degli allegati è essenziale: l’avviso ne prevede la presentazione come condizione di ammissibilità della candidatura.

Il responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dottor Vincenzo Narda, contattabile all’indirizzo [email protected].