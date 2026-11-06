Trump difende Hegseth mentre cresce la pressione per l’impeachment

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Il presidente elogia il capo del Pentagono dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato. Thomas Massie prepara una nuova iniziativa alla Camera, mentre il segretario respinge le accuse

Donald Trump conferma il sostegno a Pete Hegseth e allontana pubblicamente le ipotesi di una sostituzione alla guida del Pentagono. «Ha fatto un lavoro fantastico», ha dichiarato il presidente americano, intervenendo sulle indiscrezioni che mettono in discussione il futuro del segretario alla Difesa.

La presa di posizione arriva in una fase delicata per l’amministrazione, dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato. Al centro del confronto politico resta la guerra in Iran, diventata uno dei principali motivi di contestazione nei confronti della gestione Hegseth. RealClearPolitics

Trump conferma la fiducia al capo del Pentagono

Le parole del presidente rappresentano un segnale di sostegno politico mentre aumentano le pressioni sul responsabile della Difesa. Trump ha ribadito di voler mantenere Hegseth nell’incarico, pur riconoscendo di aver ricevuto critiche sul suo operato.

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La conferma pubblica della fiducia non chiude però il confronto al Congresso, dove prende forma una nuova iniziativa per mettere sotto accusa il segretario. ABC News

Massie prepara una nuova iniziativa per l’impeachment

Il deputato repubblicano Thomas Massie intende ripresentare alla Camera gli articoli di impeachment contro Hegseth alla ripresa dei lavori, prevista per la prossima settimana. Un precedente tentativo, avviato a settembre, si era fermato prima della pausa parlamentare per la campagna elettorale. ABC News

Tra le contestazioni avanzate da Massie figura la conduzione delle operazioni militari in Iran senza l’autorizzazione del Congresso. Il deputato sostiene che la gestione del conflitto abbia violato la War Powers Resolution, la normativa che disciplina il coinvolgimento delle istituzioni americane nell’impiego delle forze armate all’estero. Si tratta delle accuse alla base dell’iniziativa parlamentare, sulle quali dovrà svilupparsi il confronto politico e istituzionale. U.S. Representative Thomas Massie

Hegseth respinge le accuse e richiama il precedente di Trump

Hegseth ha reagito duramente alla prospettiva di una messa in stato d’accusa, sostenendo che l’iniziativa non riuscirà a determinarne l’uscita dall’amministrazione. Nella sua replica ha richiamato i procedimenti affrontati da Trump, presentandoli come un precedente destinato a ripetersi anche nel proprio caso.

Il messaggio del capo del Pentagono punta a mostrare fermezza mentre il suo operato diventa oggetto di uno scontro che coinvolge anche esponenti del Partito repubblicano. The Tribune

Cosa comporta una procedura di impeachment

L’impeachment è la messa in stato d’accusa da parte della Camera e non determina automaticamente la rimozione dall’incarico. L’eventuale procedimento passa successivamente al Senato, chiamato a giudicare le accuse.

Anche il richiamo di Hegseth a Trump va letto con questa distinzione: il presidente fu effettivamente sottoposto a impeachment due volte durante il primo mandato, ma venne assolto in entrambi i processi al Senato. Il nodo politico, ora, è capire se l’iniziativa di Massie raccoglierà consensi sufficienti per avanzare e mettere ulteriormente sotto pressione la guida del Pentagono.

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