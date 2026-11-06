Europa League, la Juventus vince in Olanda: Spalletti esalta i suoi

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La Juventus conquista una vittoria importante in Europa League battendo 2-1 l'AZ Alkmaar in trasferta. Al termine della partita, l'allenatore Luciano Spalletti ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky: "Sono soddisfattissimo, abbiamo fatto una gara seria contro una squadra fortissima: è stata una grande vittoria con un grande calcio".

Le parole di Spalletti nel post-partita

Il tecnico ha poi aggiunto: "Però mettete sempre troppi 'se' quando si vince, ci ridevate in faccia quando abbiamo battuto il Nec, ma adesso hanno sette punti e bisogna sempre dare il giusto valore agli altri". Nonostante il successo, Spalletti ha evidenziato un aspetto da migliorare: "Quando ti abbassi un attimo, in Champions come in Europa League, gli altri iniziano a fare le cose con maggiore convinzione e prendi gol. Se fosse durata altri cinque minuti non so se l'avremmo portata a casa: per come abbiamo condotto questa partita, avremmo dovuto segnare il terzo".

Kolo Muani continua a segnare in Europa

Anche Randal Kolo Muani ha commentato la prestazione: "Le critiche fanno parte del gioco, io sono un attaccante e devo segnare, perciò sono contento per questa rete e questi tre punti. Sono anche fiero di ciò che ho fatto: adesso dobbiamo continuare così anche in campionato". L'attaccante francese ha poi parlato del momento della squadra: "La vittoria contro il Napoli ci ha rinsaldato perché eravamo quasi sull'orlo di una crisi, ci ha fatto bene. Il mister ci supporta sempre: le critiche sono costruttive e lo fa per il nostro bene, per farci dare il massimo".

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Gatti: testa al campionato

Il difensore Gatti, che ha indossato la fascia da capitano, ha sottolineato l'importanza di guardare avanti: "È stata un'ottima vittoria, adesso però bisogna proiettarci alla prossima partita perché è troppo importante e perché è l'ultima della sosta. Non possiamo essere in una posizione del genere in campionato: siamo troppo lontani dall'alto, cerchiamo la continuità che ci è mancata fino ad oggi".

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