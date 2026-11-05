Truffa del falso carabiniere a Nus: i militari arrestano il responsabile e restituiscono refurtiva

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Un episodio di truffa ai danni di una persona anziana si è concluso con il recupero della refurtiva e l’arresto del responsabile grazie alla prontezza dei carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent. L’intervento, avvenuto a Nus, in Valle d’Aosta, è scattato durante un servizio di perlustrazione disposto dopo alcune segnalazioni nella zona.

La dinamica della truffa del falso carabiniere

La vittima, una donna di novant’anni residente a Nus, è stata contattata al telefono fisso da un uomo che si è finto maresciallo dell’Arma. Con la scusa di un presunto incidente stradale che avrebbe coinvolto il figlio, il truffatore è riuscito a convincerla a consegnare i gioielli custoditi in casa per garantirne la liberazione. La donna, spaventata, ha ceduto i preziosi al malvivente.

L’intervento dei carabinieri e il recupero dei gioielli

Poco dopo, i militari hanno notato un’autovettura sospetta e hanno deciso di controllarla. L’uomo, dopo aver raggiunto a piedi il centro abitato ed essere tornato rapidamente al veicolo, è stato fermato e sottoposto a perquisizione: addosso nascondeva numerosi monili in oro. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che i gioielli appartenevano proprio alla donna di novant’anni raggirata poco prima. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

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Le conseguenze per il truffatore

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Aosta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio richiama l’attenzione su un fenomeno criminoso sempre più diffuso, quello delle truffe agli anziani, che sfrutta la buona fede e la paura delle vittime. I carabinieri raccomandano di prestare massima attenzione a telefonate sospette e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbi.

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