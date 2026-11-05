Camara debutta in F1 a Interlagos sognando un futuro con Haas

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Rafael Camara, ventunenne pilota brasiliano di Recife, farà il suo esordio in Formula 1 domani nel Gran Premio di San Paolo, al volante della Haas al posto di Esteban Ocon, sollevato dall'incarico dalla scuderia americana. L'annuncio è arrivato in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi brasiliani, accorsi numerosi per sostenere il giovane talento.

Un debutto inatteso ma desiderato

"Sono molto felice per questo debutto. È molto speciale... Proverò a divertirmi e non vedo l'ora di godermi un qualcosa che non mi aspettavo accadesse qui. Sarà la mia prima volta a Interlagos. A San Paolo ho corso, ma su una pista di kart", ha dichiarato Camara in conferenza stampa. Il pilota ha raccontato che la preparazione non è stata convenzionale: era già in Brasile quando ha ricevuto la notizia e ha potuto sfruttare solo il simulatore, ma le tre sessioni di prove libere gli daranno il tempo per adattarsi. "Obiettivo? Capire, divertirmi e trarre il meglio", ha aggiunto.

Un futuro già scritto con Haas

Lo scorso mese, Camara era stato annunciato come pilota titolare della Haas per il 2027, segno della fiducia del team nelle sue capacità. Attualmente leader del campionato di Formula 2 con la scuderia Invicta Racing, il brasiliano potrebbe dover sacrificare la lotta per il titolo per completare la stagione in F1. "È un tema del quale non abbiamo ancora parlato", ha precisato il pilota, lasciando intendere che la priorità ora è concentrarsi sul debutto.

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L'accoglienza dei tifosi e le aspettative

L'accoglienza riservata a Camara è stata calorosa, con i fan brasiliani che hanno creato un'atmosfera da sambodromo. Il giovane pilota ha sottolineato l'emozione di correre davanti al proprio pubblico e la voglia di dimostrare il proprio valore. Il debutto a Interlagos rappresenta un momento cruciale per la sua carriera e un'opportunità per mettersi in mostra in vista del futuro in Haas.

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