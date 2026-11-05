Fondo Caregiver Calabria 2023-2024: risorse operative per gli Ambiti Territoriali

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Fondo Caregiver Calabria, circa 2,3 milioni per sostenere le famiglie che assistono i propri cari

Approvato lo schema di convenzione per le annualità 2023 e 2024. Dopo la firma degli accordi, gli Ambiti Territoriali Sociali potranno avviare avvisi pubblici e interventi di sostegno

La Regione Calabria compie un nuovo passaggio per rendere disponibili le risorse del Fondo Caregiver 2023 e 2024. L’Assessorato al Welfare ha approvato il modello di convenzione che regolerà l’impiego dei finanziamenti da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, chiamati a organizzare gli interventi sul territorio.

La dotazione complessiva ammonta a circa 2,3 milioni di euro. Nell’importo rientrano anche circa 300 mila euro di residui delle annualità precedenti, ancora utilizzabili dagli Ambiti per il sostegno ai caregiver familiari.

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Fondo Caregiver Calabria, cosa cambia con le convenzioni

L’approvazione dello schema di convenzione segue le fasi di accertamento e impegno delle risorse, già completate dagli uffici regionali. Il nuovo provvedimento definisce il quadro amministrativo necessario per passare dalla programmazione all’attuazione degli interventi.

Gli uffici stanno notificando il decreto agli Ambiti Territoriali Sociali della Calabria, comunicando a ciascuno la quota finanziaria assegnata. Le convenzioni avranno una durata di 18 mesi: dalla sottoscrizione, gli Ambiti potranno avviare le procedure e le prestazioni previste per le diverse annualità.

Per le famiglie, il passaggio da seguire sarà quindi la pubblicazione degli avvisi territoriali, attraverso i quali saranno precisate le modalità di accesso agli interventi.

Straface, risorse riunite per rafforzare il sostegno alle famiglie

L’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, ha spiegato che la scelta di gestire congiuntamente le risorse delle due annualità punta a rendere più consistente il sostegno economico e assistenziale.

Il finanziamento è destinato a sostenere i caregiver familiari, le persone che si prendono cura dei propri cari e affrontano quotidianamente le esigenze legate all’assistenza. Un impegno che può incidere sull’organizzazione della vita familiare, sul lavoro e sul tempo personale.

Secondo quanto illustrato dall’assessore, l’approvazione delle convenzioni completa l’iter amministrativo regionale necessario per consentire agli Ambiti di procedere con l’attuazione delle misure.

Trasferimenti statali e anticipazioni regionali

Nel percorso di finanziamento, la Regione ha sostenuto anticipazioni di cassa in attesa dei trasferimenti statali. Il saldo relativo al 2023 è arrivato ad agosto, mentre le risorse dell’annualità 2024 sono indicate come di imminente accredito.

La disponibilità dello schema di convenzione permette ora agli enti territoriali di predisporre gli adempimenti necessari all’impiego dei fondi. L’avvio concreto degli interventi resta collegato alla firma degli accordi e alle successive procedure locali.

Avvisi pubblici e accesso agli interventi

Gli Ambiti Territoriali Sociali avranno un ruolo centrale nella fase operativa: dovranno avviare gli avvisi pubblici e organizzare le procedure per l’erogazione delle prestazioni.

Il provvedimento descritto non specifica importi individuali, requisiti di accesso o scadenze per le domande. Questi elementi dovranno essere verificati negli avvisi del proprio Ambito territoriale e nelle comunicazioni dei Comuni di riferimento.

L’approvazione regionale rappresenta dunque un avanzamento nell’attivazione del fondo, ma non coincide automaticamente con l’apertura delle domande o con il pagamento dei contributi.

Già avviata la procedura per nuove risorse

Parallelamente al completamento delle annualità 2023 e 2024, l’Assessorato ha annunciato l’avvio della procedura per assegnare una nuova tranche del Fondo Caregiver.

L’obiettivo indicato dalla Regione è dare maggiore continuità agli interventi per la non autosufficienza, semplificare i passaggi amministrativi e offrire alle famiglie un sostegno più stabile nella gestione dell’assistenza quotidiana.

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