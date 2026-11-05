Musetti eliminato a Parigi: Van Assche sorprende e vola ai quarti

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Il percorso di Lorenzo Musetti al Masters di Parigi si ferma agli ottavi di finale. Il tennista italiano, reduce dall'impresa contro il numero uno del mondo Alexander Zverev, è stato sconfitto dal francese Luca Van Assche con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-4 dopo una partita combattuta e ricca di colpi di scena.

La partita: un equilibrio spezzato nel finale

Il match ha visto i due giocatori alternarsi al comando. Musetti ha lottato nel primo set, ceduto 7-5, per poi reagire con carattere nel secondo, conquistato 6-3. Nel terzo parziale, però, il francese ha trovato maggiore continuità nei turni di servizio e ha piazzato il break decisivo nel finale, chiudendo 6-4.

Van Assche, dalla qualificazione ai quarti

Luca Van Assche, numero 47 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, continua così il suo torneo sorprendente. Il giovane transalpino ha dimostrato grande solidità mentale e si prepara ora ad affrontare i quarti di finale, dove cercherà di proseguire la sua corsa in un Masters 1000.

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Per Musetti resta comunque la soddisfazione di aver battuto il favorito Zverev, un risultato che conferma il suo momento di forma e le sue ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti del calendario.

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