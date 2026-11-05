Musetti eliminato a Parigi: Van Assche sorprende e vola ai quarti
Il percorso di Lorenzo Musetti al Masters di Parigi si ferma agli ottavi di finale. Il tennista italiano, reduce dall'impresa contro il numero uno del mondo Alexander Zverev, è stato sconfitto dal francese Luca Van Assche con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-4 dopo una partita combattuta e ricca di colpi di scena.
La partita: un equilibrio spezzato nel finale
Il match ha visto i due giocatori alternarsi al comando. Musetti ha lottato nel primo set, ceduto 7-5, per poi reagire con carattere nel secondo, conquistato 6-3. Nel terzo parziale, però, il francese ha trovato maggiore continuità nei turni di servizio e ha piazzato il break decisivo nel finale, chiudendo 6-4.
Van Assche, dalla qualificazione ai quarti
Luca Van Assche, numero 47 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, continua così il suo torneo sorprendente. Il giovane transalpino ha dimostrato grande solidità mentale e si prepara ora ad affrontare i quarti di finale, dove cercherà di proseguire la sua corsa in un Masters 1000.
Per Musetti resta comunque la soddisfazione di aver battuto il favorito Zverev, un risultato che conferma il suo momento di forma e le sue ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti del calendario.
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