Nations League, Mancini apre le porte a quattro esordienti: Cisse e Liberali nella lista azzurra

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Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei 31 convocati della nazionale italiana in vista degli impegni di Nations League di novembre. Gli azzurri si raduneranno a Coverciano domenica sera per preparare la doppia sfida alla Francia, giovedì 12 allo stadio Meazza, e al Belgio, domenica 15 a Bruxelles. Una lista che conferma il percorso di rinnovamento intrapreso dal ct, con diverse sorprese e un occhio di riguardo ai giovani talenti del campionato italiano.

Le novità: quattro giovani alla prima chiamata

Il dato più significativo riguarda le prime convocazioni in nazionale maggiore. Sono quattro i volti nuovi scelti da Mancini. Il primo è Alphadjo Cisse, attaccante classe 2004 del Milan, vent'anni appena compiuti, che sta trovando spazio con i rossoneri e che ha convinto lo staff azzurro con le sue qualità tecniche e la sua capacità di attaccare la profondità. Il secondo è Mattia Liberali, attaccante diciannovenne del Como, rivelazione di questa prima parte di stagione in Serie A, capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella formazione lariana.

A questi due si aggiungono due giovanissimi che vivranno un'esperienza particolare: il centrocampista classe 2009 Riccardo Cassano, compagno di squadra di Liberali al Como, e il centrocampista classe 2008 Simone Lontani del Parma. Entrambi parteciperanno alla prima parte del ritiro di Coverciano con il gruppo dei grandi, per poi unirsi alle rispettive nazionali Under 18 e Under 19. Un segnale chiaro della volontà di accompagnare la crescita dei prospetti più interessanti del calcio italiano, facendo respirare loro l'aria della nazionale maggiore.

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La lista completa dei convocati

Ecco nel dettaglio i 31 azzurri scelti da Mancini per le due sfide di Nations League.

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori

Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti

Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Un mix di esperienza e freschezza

La lista conferma la fiducia nei senatori del gruppo: da Gianluigi Donnarumma a Nicolò Barella, da Alessandro Bastoni a Sandro Tonali, passando per Gianluca Scamacca e Nicolò Zaniolo, chiamati a guidare i più giovani in un doppio impegno delicato. Accanto a loro, Mancini ha voluto osservare da vicino anche profili come Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito, oltre al ritorno di Davide Frattesi e alle conferme di Samuele Ricci e Nicolò Pisilli. Il raduno di Coverciano sarà dunque l'occasione per iniziare a costruire l'Italia che verrà, senza dimenticare l'importanza dei risultati nelle due partite di Nations League contro Francia e Belgio.