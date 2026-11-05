Europa League, il Milan sorpreso dal Ferencvaros: 0-2 a San Siro

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Il Milan esce sconfitto per 0-2 dallo scontro con il Ferencvaros nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. La partita, disputata a San Siro, ha visto i rossoneri soccombere nel secondo tempo a causa della doppietta del francese naturalizzato haitiano Joseph, che ha segnato al 7' e al 21' della ripresa. Nonostante il Ferencvaros sia rimasto in inferiorità numerica dal 32' per l'espulsione di Yusuf, il Milan non è riuscito a riaprire la gara.

La cronaca del match

Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa si è accesa subito: al 7' Joseph ha portato in vantaggio gli ungheresi con un tiro preciso, e al 21' ha raddoppiato sfruttando un errore della difesa milanista. La reazione del Milan è stata vana anche dopo l'espulsione di Yusuf, che ha lasciato il Ferencvaros in dieci uomini. I rossoneri hanno aumentato il possesso palla ma sono risultati poco incisivi in fase offensiva.

Le parole di Pioli nel post partita

«Abbiamo commesso errori individuali e collettivi in momenti cruciali – ha dichiarato l'allenatore rossonero –. Dobbiamo analizzare questa sconfitta con lucidità e reagire subito, perché il cammino in Europa League è ancora lungo». Il tecnico ha poi aggiunto: «Il Ferencvaros è stato bravo a sfruttare le occasioni, ma noi dobbiamo fare meglio sotto porta».

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Le prospettive per il Milan

Con questa sconfitta, il Milan resta fermo a quota 6 punti nel girone, mentre il Ferencvaros sale a 7, superando momentaneamente i rossoneri in classifica. Il prossimo impegno europeo sarà decisivo per il passaggio del turno: i rossoneri dovranno vincere contro il Chelsea per mantenere vive le speranze di qualificazione. La squadra dovrà ritrovare compattezza difensiva e maggior precisione in attacco.

I protagonisti

Joseph, autore della doppietta, è stato eletto miglior giocatore della partita. L'attaccante ha dimostrato freddezza sotto porta e ha messo in difficoltà la retroguardia milanista per tutta la gara. Per il Milan, da segnalare l'esordio del giovane Thiaw, schierato titolare al centro della difesa, che ha mostrato qualche incertezza ma anche buone doti fisiche.

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