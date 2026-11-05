Denunciato per uccellagione a Ponte dell'Olio

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Un uomo di 69 anni, residente in provincia di Lucca, è stato denunciato dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Bettola per il reato di uccellagione. L'operazione è scattata nel territorio comunale di Ponte dell'Olio, in località Pezzoni, dove i militari hanno sorpreso l'uomo mentre posizionava reti destinate alla cattura dell'avifauna migratoria.

L'intervento dei Carabinieri Forestali

Secondo quanto ricostruito, una parte delle reti era già stata allestita e pronta per la cattura degli uccelli. L'immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di interrompere l'attività illecita e di avviare gli accertamenti sul posto, seguiti da una perquisizione locale.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate quattro reti da uccellagione, quattro pali in ferro e una mazzetta in ferro. Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati undici esemplari di avifauna: un tordo bottaccio e dieci tordi sasselli.

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Il recupero degli uccelli

Gli animali sono stati affidati al Centro Recupero Animali Selvatici di Niviano di Rivergaro, dove verranno valutati le loro condizioni di salute e successivamente rilasciati in natura. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di uccellagione, mentre il Nucleo Carabinieri Forestale di Bettola ha informato l'Autorità competente e sta procedendo con gli adempimenti del caso.

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