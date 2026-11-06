Antonelli omaggia Senna a Interlagos mentre la Mercedes insegue il titolo costruttori

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Dopo il trionfo di Kimi Antonelli in Messico, la Mercedes si prepara al Gran Premio del Brasile con l'obiettivo di conquistare anche il titolo costruttori. Il team tedesco, guidato da Toto Wolff, ha un vantaggio di 126 punti sulla Ferrari e domenica, sull'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos, gli basterà raccogliere tre punti in più delle Rosse per completare una stagione perfetta. Sarebbe il nono titolo per la Mercedes dopo quelli conquistati dal 2014 al 2021.

Wolff elogia Antonelli: un nuovo modello di pilota

In una lunga e-mail interna resa pubblica, Wolff ha lodato Antonelli per la sua "umiltà, integrità e lealtà, unite a un'ambizione e una determinazione fuori dal comune". Per il manager austriaco, il 20enne bolognese incarna un nuovo modello di pilota, contrapposto a quello del passato, descritto come "egoista, opportunista e spietato". Intanto, Max Verstappen ha riconosciuto i progressi della Red Bull, che gli hanno permesso una spettacolare rimonta: "Essere secondo nel mondiale è una grande sorpresa, ma abbiamo imparato a sfruttare la power unit e la macchina è migliorata. Io non ho mai mollato e dato il massimo... anche se a volte dare il massimo può voler dire chiudere al sesto posto".

Esordio di Rafael Camara e duello in casa Ferrari

A San Paolo ci sarà grande attesa per l'esordio in F1 di Rafael Camara, 21enne di Recife e attuale leader del campionato di F2. Il brasiliano ha preso il posto di Esteban Ocon alla Haas e, cresciuto nella Ferrari Driver Academy, ha commentato: "Proverò a divertirmi e non vedo l'ora di godermi qualcosa che non mi aspettavo accadesse qui". Il weekend sarà anche l'occasione per chiarire i rapporti tra i due piloti Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dopo il rischio di collisione in Messico. Infine, Antonelli renderà omaggio al suo idolo Ayrton Senna con un casco speciale dai colori del Brasile: "Il mio casco speciale per il weekend, un tributo al mio idolo e al Brasile. Spero che vi piaccia tanto quanto a me".

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