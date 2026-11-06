Sospensione licenza bar a Urgnano per episodi di violenza: controlli e sicurezza

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Un bar di Urgnano, in provincia di Bergamo, è stato sospeso per sette giorni dalla licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento, disposto dal Questore di Bergamo, è scaturito dalle ripetute criticità registrate all'interno e nei pressi dell'esercizio commerciale, dove negli ultimi mesi si sono verificati episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico.

Un quadro di criticità persistente

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la situazione di allarme è emersa grazie all'attività di controllo e agli interventi effettuati dai militari della Compagnia Carabinieri di Treviglio. Dallo scorso luglio, si sono susseguiti diversi episodi, tra cui risse, aggressioni e danneggiamenti. In particolare, in una circostanza un avventore è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con un bicchiere infranto, un fatto che ha contribuito a delineare un quadro di concreto pregiudizio per la sicurezza pubblica.

Identificati frequentatori con precedenti

Nel corso dei controlli, le forze dell'ordine hanno identificato numerosi frequentatori gravati da precedenti di polizia e riscontrato diverse violazioni amministrative. Questi elementi hanno indotto i Carabinieri di Treviglio a proporre al Questore una specifica misura di sospensione, ritenuta necessaria per interrompere una situazione di persistente criticità e prevenire il ripetersi di ulteriori episodi.

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La notifica del provvedimento

Il provvedimento, di natura cautelare, è stato notificato nella mattinata di ieri dai militari della Stazione Carabinieri di Urgnano e da personale della Divisione Amministrativa (Pas) della Questura di Bergamo. La sospensione della licenza sarà operativa dalle ore 00.00 del 6 novembre alle ore 24.00 del 12 novembre 2026.

Collaborazione tra forze dell'ordine

L'intervento testimonia la costante collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica. Un'attività coordinata che consente di intervenire tempestivamente laddove emergano situazioni di rischio per la collettività, come nel caso del bar di Urgnano, dove la chiusura forzata rappresenta un segnale forte contro la violenza e il degrado.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

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