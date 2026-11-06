Operazione Driver a Torino: sei misure cautelari e un maxi sequestro di droga
La Polizia di Stato di Torino ha inferto un duro colpo al narcotraffico con l'esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti appartenenti a un'organizzazione dedita al traffico illecito di stupefacenti. L'operazione, denominata Driver, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, guidata dal Procuratore Giovanni Bombardieri, e condotta dalla Squadra Mobile del capoluogo piemontese.
Le misure e gli indagati
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di tre cittadini marocchini, un albanese e due italiani. Le misure disposte vanno dalla custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari, fino all'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. Tre degli indagati erano già stati tratti in arresto in flagranza di reato nel corso dell'attività investigativa svolta tra il 2024 e il 2025.
Un'organizzazione ramificata sul territorio nazionale
Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e mirati servizi di monitoraggio, hanno permesso di ricostruire l'operatività di un sodalizio criminale strutturato, con base operativa nella provincia di Torino e collegamenti in Liguria, Lombardia, Veneto e Lazio. La rete era specializzata nell'importazione e nella distribuzione di hashish, marijuana e cocaina, con un volume di traffici illeciti particolarmente significativo.
I numeri dell'operazione
Nel corso dell'attività investigativa, supportata dalla Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Centrale Operativo e dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, sono state arrestate in flagranza 20 persone e sequestrati circa 700 kg di hashish, 70 kg di marijuana, 14 kg di cocaina e 500 pastiglie di ecstasy. Recuperate anche quattro pistole complete di munizionamento, risultate provento di furto. In concomitanza con l'esecuzione delle misure, ulteriori perquisizioni hanno portato all'arresto di un cittadino italiano trovato in possesso di 500 grammi di hashish, 250 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina, detenuti ai fini di spaccio.
Le indagini proseguono
Il quadro indiziario raccolto è stato ritenuto dal Giudice idoneo a giustificare l'adozione delle misure cautelari. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, nei confronti degli indagati, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Le immagini e il video diffusi dalla Questura sono stati realizzati esclusivamente come supporto al comunicato stampa e non fanno parte degli atti del procedimento.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.