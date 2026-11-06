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Carabinieri presentano il Calendario Storico 2027: gli sguardi che proteggono

Redazione
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Carabinieri presentano il Calendario Storico 2027: gli sguardi che proteggono
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Questa mattina alle ore 11, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, verrà presentata la 94esima edizione del Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri, un appuntamento che si rinnova da quasi un secolo e che rappresenta ormai un'istituzione editoriale con oltre un milione di copie stampate e traduzioni in otto lingue straniere, oltre al sardo e al friulano. La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Francesca Fagnani e vedrà la partecipazione del Comandante Generale dell'Arma, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, insieme a rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo civile, militare e dell'informazione.

Un tema all'insegna della protezione

Il filo conduttore scelto per il 2027 è "Gli sguardi che proteggono", un racconto per immagini che intende mettere in luce non la forza dimostrata, ma la presenza rassicurante e la dedizione silenziosa dei militari a tutela della collettività. La narrazione visiva è affidata al fotografo Franco Cappellari, che ha ritratto i volti e gli occhi dei Carabinieri in dodici reparti e specialità dell'Arma, offrendo un'intima prospettiva sul loro quotidiano impegno.

Le firme del giornalismo italiano

Ad arricchire il calendario, i testi di autorevoli penne del giornalismo italiano. La prefazione è curata da Aldo Cazzullo, che ripercorre l'ultimo mezzo secolo di storia repubblicana, dalla lotta al terrorismo alla criminalità organizzata, fino al sacrificio di Nassiriya. I commenti alle tavole mensili sono invece affidati a Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa, che raccontano le articolazioni territoriali, il radiomobile, le unità cinofile, i reparti a cavallo, i Forestali, il GIS, il RIS e la tutela di arte e lavoro. Un'opera che unisce memoria, attualità e valorizzazione delle eccellenze dell'Arma.

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