Milano, maxi blitz antidroga nei boschi tra tre province

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione antidroga dei Carabinieri nelle aree boschive delle province di Milano, Como e Varese. Il blitz, coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano, mira a contrastare il traffico di stupefacenti che utilizza i boschi come base logistica e nascondiglio.

Un dispiegamento di forze senza precedenti

Per l'operazione sono stati impiegati team del Gruppo intervento speciale (Gis), delle Aliquote di primo intervento del Comando provinciale di Milano e delle Squadre operative di supporto (Sos) del III Reggimento Lombardia. A questi si aggiungono militari dello Squadrone Cacciatori di Sicilia e unità cinofile, specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti.

Le aree interessate

Le ricerche si concentrano nelle zone boscose al confine tra le tre province, da tempo al centro di indagini per la presenza di sodalizi criminali dediti allo spaccio. L'uso di reparti specializzati e di unità cinofile suggerisce la volontà di setacciare palmo a palmo il territorio per individuare depositi di droga e piantagioni illegali.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Coordinamento della Procura

L'indagine è coordinata dalla Procura di Milano, che ha disposto l'operazione per colpire i vertici della rete di traffico. Nei prossimi aggiornamenti si conosceranno i risultati del blitz, con eventuali arresti e sequestri.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra