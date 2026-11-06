Arrestato il finto carabiniere che raggirava anziani a Sestri Levante

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Un arresto per truffa è stato eseguito nel pomeriggio del 4 novembre dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Sestri Levante, in provincia di Genova. A finire in manette è un 45enne italiano, accusato di aver raggirato un anziano di 79 anni con la cosiddetta truffa del finto carabiniere.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto è cominciato durante un servizio perlustrativo: i Carabinieri hanno notato un'auto di grossa cilindrata aggirarsi in una via residenziale della cittadina ligure. Incuriositi, hanno deciso di effettuare accertamenti sul veicolo, risultato a noleggio. Da lì è scattato un pedinamento durato alcune ore, che ha permesso di osservare il conducente entrare in un'abitazione di Viale Rimembranza e uscirne poco dopo, con evidente fretta.

L'intervento e il ritrovamento della refurtiva

A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, fermando l'uomo e trovandolo in possesso di 1.000 euro in contanti e di diversi monili in oro – collane, orecchini e anelli – custoditi in un sacchetto. Gli approfondimenti investigativi successivi hanno permesso di documentare che un 79enne residente proprio in quell'abitazione aveva poco prima ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere. Il finto militare gli aveva chiesto di consegnare denaro e gioielli a un collega, con la scusa di doverli mettere al sicuro per escluderne il coinvolgimento in una presunta rapina avvenuta poco prima.

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La restituzione e l'arresto

Il maltolto è stato immediatamente restituito alla vittima, mentre il 45enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, in attesa delle ulteriori fasi processuali. L'episodio riaccende i riflettori sul fenomeno delle truffe agli anziani, un reato che sfrutta la vulnerabilità e la buona fede delle persone più fragili, spesso con la complicità di una presunta divisa o di un ruolo istituzionale. Le forze dell'ordine ricordano che nessun carabiniere, poliziotto o finanziere è autorizzato a chiedere denaro o oggetti di valore per telefono o a domicilio: in caso di dubbi è sempre consigliabile contattare direttamente il numero di emergenza 112.