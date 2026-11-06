Controlli a Roma tra Tiburtina e Nomentano cinque arresti e denunce

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Un'operazione congiunta dei Carabinieri ha interessato l'area compresa tra la stazione Tiburtina e il quartiere Nomentano a Roma. L'attività, disposta nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto delle bande giovanili e del disagio urbano, ha visto impegnati i militari della Compagnia Roma Parioli con il supporto del N.A.S., del Gruppo Forestale, dell'VIII Reggimento Carabinieri Lazio e del 14esimo Battaglione Calabria.

Bilancio dell'operazione

Il dispositivo ha portato a cinque arresti, cinque denunce, otto segnalazioni di assuntori di sostanze stupefacenti e cinque sanzioni ad attività commerciali. Un risultato che conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso le zone più sensibili della capitale.

Due coppie arrestate per droga

I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno fermato due coppie in distinti interventi. Nel primo caso, un uomo e una donna sono stati trovati in possesso di 75 grammi di cocaina, nascosti nel reggiseno della donna, insieme a 1.800 euro in contanti ritenuti provento di illecita attività. Nel secondo episodio, un'altra coppia è stata fermata con dosi di cocaina e hashish; la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per tutti sono stati disposti gli arresti domiciliari.

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Ordine di carcerazione e denunce

Una cittadina senza fissa dimora è stata arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lucca per furto aggravato, con una pena residua di quattro anni. Cinque persone sono state denunciate per inosservanza di un ordine di espulsione, ricettazione di una bicicletta elettrica e di un'autovettura rubate e per il furto di un telefono cellulare. I mezzi recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

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