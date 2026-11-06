Catania, scooter contro carabiniere e fuga: arrestato 23enne

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A Catania, un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento per le strade della città. Il ragazzo, alla guida di uno scooter, ha tentato di evitare un controllo accelerando bruscamente e urtando un militare, per poi abbandonare il mezzo e proseguire a piedi. L'episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio condotto dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante.

La dinamica dell'inseguimento

Due pattuglie in moto stavano percorrendo via Garibaldi quando hanno notato il 23enne scambiare un involucro con una donna e allontanarsi rapidamente. Insospettiti anche dal forte odore di marijuana proveniente dal motorino, i militari hanno deciso di seguirlo. Raggiunto l'incrocio tra via Garibaldi e via Plebiscito, mentre era fermo al semaforo rosso, il giovane è stato affiancato da una pattuglia. Alla vista dei Carabinieri ha accelerato bruscamente, urtando un militare che era sceso dalla moto per intimargli l'alt. Entrambi sono finiti a terra, ma il 23enne si è rialzato e ha proseguito la fuga a piedi.

Il ritrovamento della droga e del denaro

Il carabiniere, nonostante l'urto, si è subito lanciato all'inseguimento insieme al collega, con il supporto dell'altra pattuglia. Il giovane è stato raggiunto e bloccato lungo via Plebiscito. Durante la perquisizione personale e dello scooter, i militari hanno trovato 13 bustine di marijuana delle varietà 'californiana' e 'amnesia', per un peso complessivo di quasi 100 grammi. Nelle tasche del 23enne sono stati inoltre trovati 485 euro in banconote di diverso taglio. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

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Le conseguenze giudiziarie

Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli straordinari del territorio disposti per contrastare lo spaccio di stupefacenti nella zona.