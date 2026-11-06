Arrestato a Omegna per spaccio: 23enne nordafricano in manette

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Nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre, la Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna, in provincia di Verbania, ha tratto in arresto un uomo di 23 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nell'intensa attività di contrasto allo spaccio di droga nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

Il controllo nel parcheggio del centro commerciale

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un veicolo sospetto nel parcheggio di un centro commerciale omegnese. Il conducente, un cittadino straniero di origine nordafricana non residente in Italia, è apparso subito agitato, insospettendo gli operatori che hanno deciso di approfondire il controllo.

La scoperta della droga e l'arresto

Nonostante i tentativi dell'uomo di sviare gli agenti, un'ispezione accurata del veicolo ha permesso di rinvenire hashish e cocaina abilmente occultati. In particolare, sono stati sequestrati circa 6 grammi di hashish e quattro dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi, pronte per essere vendute, oltre a denaro contante di dubbia provenienza. Gli accertamenti hanno confermato che lo straniero deteneva le sostanze ai fini di spaccio, in violazione del D.P.R. n. 309/1990.

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Le conseguenze giudiziarie

L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. Nella mattinata del 5 novembre, l'arresto è stato convalidato e al 23enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di ritorno nel territorio della provincia di Verbania.