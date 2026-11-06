Jorge Martin idoneo per il GP del Qatar: Aprilia conferma il via libera

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Jorge Martín ha superato il controllo medico previsto dal nuovo protocollo e potrà partecipare al Gran Premio del Qatar di MotoGP. L'Aprilia ha ufficializzato l'idoneità del pilota spagnolo, già stabilita in occasione del GP della Malesia, dove Martín aveva completato le prime libere per poi rinunciare al resto del fine settimana. Ora il pilota del team di Noale è pronto a scendere in pista nelle prime libere in programma alle 12:45 ora italiana.

Un ritorno atteso dopo il forfait in Malesia

Il via libera per il Qatar rappresenta un passo importante per Martín, che aveva destato preoccupazione dopo l'uscita di scena in Malesia. Il controllo medico – come da nuovo protocollo – ha confermato le sue condizioni, permettendogli di prendere parte all'appuntamento di Lusail. La sua presenza è cruciale sia per il team Aprilia sia per la lotta al titolo.

La corsa al titolo resta aperta

Nonostante il distacco di 44 punti da Marc Márquez nella classifica del Mondiale MotoGP 2026, Martín è ancora matematicamente in corsa per il campionato. Ogni gara diventa quindi decisiva per tentare di colmare il gap, a partire dal GP del Qatar. Il pilota spagnolo dovrà sfruttare al massimo ogni occasione per ridurre la distanza dal rivale.

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Le prime libere come banco di prova

Le prime libere in Qatar saranno un banco di prova fondamentale per valutare la condizione fisica di Martín dopo il forfait malese. Il pilota dovrà trovare rapidamente il feeling con la sua Aprilia per essere competitivo fin da subito. L'obiettivo è chiaro: dare il massimo per mantenere vive le speranze di titolo in una stagione ancora piena di incognite.

La conferma dell'idoneità di Jorge Martín aggiunge un elemento di grande interesse al GP del Qatar, che si preannuncia ricco di emozioni. I tifosi attendono con ansia di rivederlo in azione, pronti a sostenere il loro beniamino in una sfida che si prospetta avvincente.