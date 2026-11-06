Minorenne aggredito a Carpi: denunciato sedicenne
Nel pomeriggio del 2 novembre, la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un ragazzo di 16 anni per lesioni personali aggravate ai danni di un coetaneo di 17 anni. L'episodio risale alla mattina del 30 ottobre, quando il sedicenne, dopo un breve diverbio, ha aggredito violentemente la vittima che si stava recando presso una struttura sportiva per attività didattiche.
La dinamica dell'aggressione
Secondo la ricostruzione degli agenti, il 16enne ha afferrato al collo il 17enne e lo ha colpito con un pugno al volto, facendolo cadere a terra. Nell'impatto, la vittima ha riportato la rottura degli occhiali da vista. L'aggressore si è poi allontanato rapidamente. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di P.S., allertata tramite il 112 NUE, insieme al personale del 118 che ha prestato soccorso al minore.
Le indagini e l'identificazione
Grazie all'analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità del 16enne, che è stato successivamente denunciato. Il giovane ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Carpi e dimesso con una prognosi di 30 giorni.
Le conseguenze legali
Il sedicenne dovrà ora rispondere del reato di lesioni personali aggravate. Si ricorda che l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.
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