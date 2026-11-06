Arrestato a Frosinone per violazione del divieto di avvicinamento: denunciati anche due complici

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Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Frosinone hanno tratto in arresto un uomo per la violazione del divieto di avvicinamento nei confronti di una donna. L'episodio si è verificato ieri, quando l'uomo è stato sorpreso in auto in compagnia della stessa donna e di un terzo individuo.

Un controllo che svela una rete di illegalità

Gli accertamenti immediati hanno fatto emergere una situazione ben più complessa: tutti e tre i passeggeri del veicolo, già noti alle forze dell'ordine e con numerosi precedenti penali, sono stati denunciati per ricettazione poiché l'auto su cui viaggiavano è risultata essere di provenienza furtiva. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire materiale da scasso e oggetti atti ad offendere, tra cui strumenti da taglio e arnesi idonei all'effrazione.

Droga e segnalazione per la donna

Oltre al materiale illecito, gli agenti hanno trovato sostanza stupefacente in possesso della donna, che è stata quindi segnalata amministrativamente alla Prefettura di Frosinone. Al termine delle formalità, l'uomo arrestato è stato posto agli arresti domiciliari per la violazione della misura cautelare, mentre l'intero gruppo è stato denunciato a piede libero per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli e oggetti atti ad offendere.

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Si precisa che gli indagati sono allo stato solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.