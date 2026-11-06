Contromano sull'A2 a Reggio Calabria: la Polizia Stradale blocca l'auto e scongiura il disastro

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Un episodio potenzialmente drammatico si è verificato nei giorni scorsi lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Reggio Calabria Gallico. Un automobilista di 72 anni, alla guida di una Renault Clio, ha improvvisamente invertito il senso di marcia, immettendosi contromano sulla corsia di sorpasso. Una manovra che, in condizioni di traffico sostenuto, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

L'allarme e la reazione immediata degli agenti

A notare l'auto in direzione opposta è stato il personale della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, che ha compreso fin da subito la gravità della situazione. Gli agenti hanno attivato le procedure di emergenza per scongiurare conseguenze per gli automobilisti in transito, dimostrando prontezza e sangue freddo.

Il veicolo di servizio è stato posizionato al centro della carreggiata con la modalità Safety Car, rallentando e bloccando progressivamente il traffico in avvicinamento. Contemporaneamente, gli operatori sono scesi dall'auto per segnalare il pericolo agli altri conducenti e richiamare l'attenzione del settantaduenne, che continuava a procedere in senso contrario.

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Lo sbarramento decisivo e la messa in sicurezza

La marcia della vettura è stata definitivamente arrestata grazie allo sbarramento realizzato dal mezzo della Polizia Stradale, posizionato trasversalmente sulla carreggiata. Un intervento che ha evitato possibili collisioni frontali, le cui conseguenze sarebbero state inevitabilmente gravi data la velocità tipica del tratto autostradale.

Una volta scongiurato il pericolo, gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza gli occupanti del veicolo e a ripristinare la circolazione. Successivamente è scattata l'identificazione del conducente e gli adempimenti previsti per le gravi violazioni accertate, tra cui la guida contromano, reato severamente sanzionato dal codice della strada.

Un monito per la sicurezza stradale

L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati alla sicurezza stradale, in particolare per gli automobilisti anziani e per i tratti autostradali dove una distrazione o un errore di valutazione può avere effetti devastanti. L'intervento della Polizia Stradale di Reggio Calabria rappresenta un esempio virtuoso di come la preparazione e la rapidità di reazione degli operatori possano fare la differenza tra un incidente e un pericolo scampato.

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