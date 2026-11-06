Operazione antidroga a Capua e Bellona tre arresti e sequestri record

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Un'operazione di vasta portata condotta dalla Polizia di Stato di Caserta ha portato all'arresto di tre giovani, due uomini e una donna, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di arma da fuoco. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha permesso di smantellare un'organizzazione attiva nei comuni di Capua, Bellona e Vitulazio.

Il modus operandi e le indagini

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno ricostruito un sistema di spaccio ben strutturato, con ruoli ben definiti. Secondo gli inquirenti, uno degli indagati si occupava della vendita itinerante della droga, spostandosi con autovetture per raggiungere gli acquirenti, mentre gli altri due gestivano una base logistica in un'abitazione mansardata a Bellona, utilizzata come deposito per gli stupefacenti. Le indagini, supportate da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso di documentare numerose cessioni di droga.

L'intervento e i sequestri

Nella tarda serata di ieri, gli agenti hanno bloccato a Capua uno dei giovani dopo aver assistito a alcune cessioni. Successivamente, le perquisizioni hanno riguardato anche l'abitazione di Bellona, dove gli occupanti hanno tentato di ostacolare l'accesso dei poliziotti barricandosi e lanciando da una finestra una busta contenente una pistola e parte dello stupefacente. Il materiale è stato recuperato dagli agenti che avevano circondato l'edificio, mentre altri operatori sono riusciti a entrare forzando la porta d'ingresso.

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Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre mezzo chilo di marijuana e hashish, diverse dosi di cocaina e crack, una pistola semiautomatica calibro 380 con caricatori e munizioni, risultata rubata nel 2021 in provincia di Campobasso, e 120 proiettili di vario calibro. Inoltre, sono stati trovati circa 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento sottovuoto e taccuini con annotazioni contabili.

Provvedimenti e conseguenze

Al termine delle attività, su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due uomini sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. L'operazione rappresenta un duro colpo per la criminalità locale e testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di droga e al traffico illegale di armi.