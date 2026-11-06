Tennistavolo Norbello: la A2 maschile ospita il Marsala

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 17 del 06-11-2026.pdf





Campionati lunghi, sfide avvincenti e i riflettori puntati sulla grande domenica di Serie A2 maschile, che vedrà il Tennistavolo Norbello difendere le mura di via Azuni contro il Marsala. Il club gialloblù si appresta a vivere un altro fine settimana ad alta intensità, affrontando gli impegni agonistici fedele a una filosofia che sa guardare lontano, valorizzare il territorio e mantenere sempre i piedi ben saldi a terra.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Questo equilibrio si riflette perfettamente nella gestione della Serie A1 femminile, reduce da tre passaggi a vuoto consecutivi. L’aria che si respira in palestra è di assoluta e consapevole serenità.

Nessun dramma in casa gialloblù: la dirigenza, guidata dal Presidente Simone Carrucciu, esprime la massima fiducia sul valore della squadra e sulla condotta delle ragazze. Con una guida tecnica del calibro di Olga Dzelinska, l'inversione di tendenza non è un'ipotesi, ma un traguardo ravvicinato. È solo questione di tempo e di dettagli da limare: la svolta arriverà presto.

Nel frattempo, le soddisfazioni più autentiche arrivano dalla quotidianità vissuta nel ritrovo agonistico comunale. Durante la settimana, sotto la guida attenta del tecnico Alvaro Nunez, bambini, ragazzi e appassionati di ogni età animano i tavoli con entusiasmo, impegno e voglia di migliorarsi. Ma c’è un aspetto che rende questa realtà ancora più significativa: sono tutti atleti del territorio.

Ed è proprio questo il sogno della società gialloblù: far crescere e consolidare un settore giovanile interamente guilcerino, un vivaio a chilometro zero nel quale coltivare i protagonisti del domani.

Mentre il futuro germoglia, il presente continua a regalare soddisfazioni di livello internazionale. Direttamente dalla Catalogna, e per l'esattezza dal Torneo Internazionale Master svoltosi a Salou, Larisa Lavrukhina ha fatto letteralmente strage di podi, mettendosi al collo ben due medaglie d'oro (nel singolo e nel doppio femminile) e un argento (nel doppio misto), confermandosi un'ambasciatrice d'oro dei colori norbellesi oltre i confini nazionali.

“È stata un'esperienza decisamente positiva ed interessante – racconta una soddisfattissima Larisa Lavrukhina –, una splendida combinazione tra vacanza sportiva e culturale, nonostante qualche piccola disattenzione organizzativa da parte dei promotori del torneo. Nella mia categoria eravamo circa una quindicina di atlete. Il livello generale non era ovviamente quello delle fasi finali di un Campionato Europeo, ma sono davvero felice di aver partecipato.

Nel singolo over 50, dopo aver superato la fase a gironi senza troppi patemi, ho gestito bene il tabellone; ho avuto solo un piccolo passaggio a vuoto nel girone contro un'avversaria portoghese dove, dopo il quinto punto del primo set, ho commesso qualche errore di troppo, ma sono stata brava a recuperare subito la concentrazione. Anche nel doppio femminile 40/50, con la compagna Svetlana Skobkina (Rus/Esp), il percorso verso l'oro è stato piuttosto agevole e condotto in totale tranquillità.

Nel doppio misto, assieme a Georgyi Rubinstein (Rus) invece, il primo set si è rivelato decisivo a livello psicologico sia per noi, sia per i nostri avversari: l'esito di quel parziale ha indirizzato l'incontro, ma siamo comunque contentissimi di aver blindato un ottimo secondo posto. Torno a casa con tre medaglie complessive e tanta soddisfazione”.

Le buone notizie non arrivano solo dalla Spagna: a Cagliari, in occasione della seconda prova regionale giovanile nella categoria Under 21 Femminile, Maria Ciaramella ha conquistato una splendida e meritatissima medaglia d'argento. La portacolori gialloblù ha dimostrato sul campo che il vivaio norbellese ha già i denti molto affilati, bagnando il suo esordio nell'isola con un piazzamento di assoluto rilievo.

“È stato il mio primo torneo in Sardegna – spiega Maria Ciaramella – e l'andamento delle gare ha rispecchiato quasi del tutto le mie aspettative della vigilia. Nel match contro Anna Loddo dello Sporting Lanusei sono riuscita a impormi per 3-0 senza riscontrare grossi problemi al tavolo. Contro Francesca Seu del Muravera è arrivata invece una sconfitta, sempre in tre set: lei si è dimostrata tecnicamente superiore, ma sono comunque sicura che avrei potuto dare qualcosa in più per provare a giocarmi la partita fino in fondo”.





Campionato Serie Maschile – Girone B





Terza giornata Domenica 8 novembre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)





A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Germaine Lecocq Marsala 0 0





I RAGAZZI DI COACH GUIDONE PRONTI ALLA SFIDA

Smaltiti i doverosi applausi per i successi individuali, i riflettori si spostano interamente sul rettangolo di gioco di via Azuni.

La classifica sorride ai Norbelloni, stabili nel gruppetto di testa a quota 5 punti e a una sola lunghezza dalla capolista Enna. Di contro, Marsala chiude la fila ancora a secco di punti, ma commettere l'errore di guardare i siciliani dall'alto in basso sarebbe il modo perfetto per complicarsi la vita.

La squadra ospite è una formazione solida e storicamente ostica. Il loro punto di diamante è il difensore croato Josip Huzjak, un vero e proprio "muro" capace di rimettere in gioco qualsiasi parabola e sempre difficilissimo da scardinare. Al suo fianco, pronti a dare battaglia, ci saranno i combattivi Giovanni Caprì e Francesco Maragioglio, elementi di categoria che arriveranno in Sardegna con una fame matta di muovere la classifica.

Il tecnico gialloblù Davide Guidone ha preparato il match con la consueta meticolosità, consapevole dell'importanza della posta in palio per dare continuità ai risultati. Il Tennistavolo Norbello risponderà schierando l'artiglieria pesante delle grandi occasioni. Davide Lorenzo Simon e Giuseppe Calarco si presentano all'appuntamento con uno score d'inizio stagione straordinario (Simon ancora imbattuto al 100% di vittorie, Calarco solido al 75%). Insieme a loro, pronti a far saltare il banco nei momenti chiave sotto le direttive di coach Guidone, ci saranno lo spagnolo Ivan Martin Sancho e il francese Damien Roland Gregory Provost.

L'appuntamento è per domenica nella Palestra Comunale di via Azuni. Serviranno grinta, concentrazione e il calore del pubblico delle grandi occasioni per mantenere inviolata la tana gialloblù.