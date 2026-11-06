Fotovoltaico selvaggio a Reggio Emilia sequestrato un bosco di 15mila metri quadrati

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un intervento di disboscamento abusivo finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra è stato fermato dai carabinieri forestali del Nucleo di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. L'area boschiva, estesa oltre 15.300 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro preventivo. L'operazione ha impedito che un intero ecosistema venisse distrutto per far spazio a pannelli solari, sollevando interrogativi sulla gestione delle autorizzazioni e sull'equilibrio tra transizione energetica e tutela del territorio.

Le indagini e l'allarme dei cittadini

Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni di alcuni residenti, preoccupati per il via vai di mezzi e per la rapidità con cui la vegetazione stava scomparendo. Gli accertamenti hanno permesso di documentare l'eliminazione di oltre un ettaro di bosco, composto da latifoglie autoctone come olmo campestre e farnia. Si trattava di un vero e proprio bosco, non di un semplice terreno incolto. Gli investigatori hanno spiegato che «gli interventi di taglio raso e sradicamento, con variazione di destinazione d'uso del suolo, sono stati eseguiti in totale assenza delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche e di trasformazione del bosco», un bene tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Un cantiere proseguito nonostante la diffida

Nonostante le segnalazioni e una diffida notificata dall'amministrazione comunale, le lavorazioni erano proseguite, arrivando fino alla picchettatura per la posa dei cavidotti e dei pannelli solari. I carabinieri forestali sono quindi intervenuti per bloccare ogni attività, sequestrando l'intera area. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria e i responsabili sono stati denunciati. Ora si prospetta un percorso di ripristino ambientale e di rimboschimento compensativo, anche se la rigenerazione di un bosco richiede decenni.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le implicazioni per la transizione energetica

Il caso di Reggio Emilia mette in luce una questione sempre più attuale: la corsa agli impianti fotovoltaici a terra non può prescindere dal rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche. Se da un lato è urgente accelerare sulle rinnovabili, dall'altro è fondamentale che i progetti siano sostenibili e condivisi, evitando di sacrificare patrimoni naturali irreversibili. La vicenda dimostra che i controlli funzionano, ma anche che serve maggiore prevenzione e trasparenza nella pianificazione degli impianti.