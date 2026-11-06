Imane Khelif torna sul ring e punta al titolo mondiale dei professionisti

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Dopo due anni di lontananza dai quadrati, Imane Khelif ha deciso di voltare pagina e abbracciare il professionismo. La campionessa olimpica di Parigi 2024, 27enne algerina, salirà sul ring il prossimo 15 dicembre nella capitale francese per il suo primo incontro tra i professionisti. L'obiettivo è chiaro: conquistare una cintura mondiale nel minor tempo possibile.

Un ritorno atteso e sofferto

«Sono passati poco più di due anni dall'ultima volta che ho combattuto e il ring mi è mancato davvero. Vivo per questo; non vedo l'ora di ricominciare, per me stessa e per il mio pubblico», ha dichiarato Khelif durante la conferenza stampa di presentazione, affiancata dall'allenatore Kamel Abdesselam e dall'organizzatore Yacin Berrabah. «Gli ultimi tempi, dopo Parigi 2024, sono stati piuttosto complicati durante questa pausa. Era arrivato il momento di passare al professionismo: darò tutta me stessa».

L'avversaria e il percorso verso il titolo

La pugile algerina combatterà nella categoria superwelter (-69,8 kg) contro l'olandese Clarida Sarabia, atleta ancora imbattuta con quattro vittorie, tutte per KO. «È un'avversaria di alto livello, un vero rischio, ma abbiamo piena fiducia in Imane», ha commentato Abdesselam. Il tecnico è convinto che la sua atleta possa arrivare rapidamente a una cintura mondiale: «Le basteranno dai tre ai cinque incontri, ha il potenziale necessario».

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Le polemiche e il test cromosomico

La carriera di Khelif è stata segnata da accese discussioni sul suo genere. Dopo l'oro olimpico, a giugno 2025 non ha potuto partecipare ai Mondiali di Eindhoven perché la federazione internazionale World Boxing aveva introdotto un test cromosomico obbligatorio appena una settimana prima. Spesso accusata ingiustamente di essere transgender, Khelif è nata donna ma è portatrice del gene SRY, considerato un indicatore di mascolinità. A febbraio, in un'intervista a L'Équipe, aveva rivelato di essersi sottoposta a un trattamento ormonale per ridurre i livelli di testosterone prima dei Giochi di Parigi 2024.

Il futuro tra i professionisti

Nonostante le difficoltà, la determinazione di Khelif è rimasta intatta. Il passaggio al professionismo rappresenta per lei una nuova sfida e un'occasione per lasciarsi alle spalle le polemiche e concentrarsi solo sullo sport. L'appuntamento è per il 15 dicembre a Parigi: lì inizierà la corsa verso il titolo mondiale.

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