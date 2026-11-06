Crotone Giugliano, Greco cerca la svolta con coraggio e concentrazione. Video

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Il tecnico rossoblù indica la strada per reagire alle difficoltà e ritrovare fiducia. Alla vigilia della sfida, attenzione agli errori difensivi e nessuna sottovalutazione dell’avversario

Il Crotone deve trasformare quanto di buono costruisce durante le partite in risultati concreti. È questo il messaggio di mister Greco alla vigilia della gara contro il Giugliano, un appuntamento importante per una squadra chiamata a reagire a una fase complicata del campionato.

Nell’analisi dell’allenatore, il punto centrale riguarda la continuità mentale. La capacità di proporre gioco deve accompagnarsi a una maggiore attenzione nelle situazioni di pericolo, evitando che singoli errori compromettano anche prestazioni iniziate nel modo giusto.

Greco chiede attenzione per tutta la partita

Il confronto con la squadra è ripartito dalla sconfitta contro il Potenza e, in particolare, dalle azioni dei primi due gol subiti. Secondo il tecnico, quegli episodi confermano la necessità di migliorare nella concentrazione difensiva e nella lettura delle situazioni.

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Il problema, nella sua valutazione, non si risolve soltanto modificando il sistema di gioco. Difendere più alti o più bassi può cambiare lo sviluppo della partita, ma resta indispensabile riconoscere il rischio e reagire tempestivamente.

Per Greco, il Crotone deve imparare a percepire il pericolo prima che si concretizzi, mantenendo attenzione fino al termine della gara. Un passaggio reso più difficile dalla pressione dei risultati, che può amplificare il peso di ogni rete incassata.

Contro il Giugliano serviranno coraggio e umiltà

La risposta alle difficoltà non dovrà essere una rinuncia all’identità della squadra. L’allenatore vuole un Crotone propositivo, capace di prendere l’iniziativa e cercare di indirizzare la partita attraverso il gioco.

A questo atteggiamento dovranno però affiancarsi umiltà, equilibrio e disponibilità a lottare. Anche una squadra che vuole costruire e attaccare deve saper affrontare i momenti meno ordinati della gara, contendere i palloni e difendere con determinazione.

Greco considera la sfida con il Giugliano particolarmente insidiosa. Le difficoltà dell’avversario lontano da casa non rappresentano, ai suoi occhi, una garanzia: affrontare la partita pensando che possa essere semplice sarebbe un errore.

Il rispetto per un avversario in cerca di continuità

Nella presentazione dell’incontro, il tecnico rossoblù ha richiamato il valore del Giugliano, reduce dalla vittoria contro la Casertana e quindi atteso con fiducia ed energia.

Il Crotone dovrà rispondere con pazienza e intelligenza, cercando di sfruttare le fragilità avversarie senza esporsi alle proprie disattenzioni. La gestione dei momenti sarà importante quanto l’approccio iniziale: servirà mantenere lucidità anche se la gara non dovesse prendere subito la direzione desiderata.

Il richiamo di Greco riguarda soprattutto l’atteggiamento. Il rispetto dell’avversario deve tradursi in applicazione concreta, dall’inizio alla fine, senza concedere spazio a superficialità o cali di tensione.

La fiducia nel gruppo oltre le difficoltà di classifica

Pur riconoscendo che i risultati hanno complicato il percorso, Greco continua a esprimere fiducia nelle qualità della squadra. A suo giudizio, il rendimento in termini di punti non restituisce pienamente il valore del gruppo e del gioco prodotto.

L’allenatore non condivide inoltre una lettura delle difficoltà basata principalmente sulla tenuta fisica. Nella sua analisi, la squadra corre, cerca di giocare in avanti e ha mostrato anche la capacità di incidere nelle riprese.

Il lavoro dovrà quindi concentrarsi sulla capacità di dare continuità alle prestazioni e sulla reazione agli episodi negativi. Evitare che un gol subito cancelli sicurezza e organizzazione diventa un passaggio decisivo per uscire dalla fase attuale.

Gli obiettivi condivisi nello spogliatoio

Durante la settimana, il gruppo ha avuto un confronto sugli obiettivi da raggiungere. I giocatori hanno elaborato una propria tabella, che Greco ha scelto di mantenere all’interno dello spogliatoio.

Il tecnico ha accolto positivamente questa iniziativa, interpretandola come un segnale di responsabilità e partecipazione. Sentirsi protagonisti del percorso significa anche assumersi il compito di cambiarne l’andamento attraverso il lavoro e le prestazioni.

Per l’allenatore, tuttavia, la priorità resta immediata: affrontare al meglio il Crotone Giugliano, senza disperdere energie in programmi troppo lontani.

Una vittoria per ritrovare autostima

Il risultato positivo è indicato da Greco come la spinta più importante per recuperare fiducia e autostima. Vincere aiuterebbe la squadra ad affrontare con maggiore sicurezza anche le situazioni che oggi generano esitazione.

La svolta dovrà passare da una prestazione completa: conservare il coraggio di proporre calcio, correggere gli errori e restare compatti nei momenti difficili. Contro il Giugliano, il Crotone è chiamato a dare continuità alle proprie qualità e a trasformarle nei punti di cui ha bisogno.

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