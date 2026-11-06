Calabria a Hong Kong, Montuoro: nuovi mercati e opportunità per le imprese regionali

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La partecipazione alla Wine & Spirits Fair 2026 punta a rafforzare le relazioni commerciali in Asia e a valorizzare l’identità produttiva calabrese.

La Calabria guarda ai mercati asiatici attraverso la partecipazione alla Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2026. A raccontare il significato della presenza regionale è l’assessore Antonio Montuoro, che sulla propria pagina Facebook sottolinea gli obiettivi della missione insieme agli imprenditori calabresi: promuovere le produzioni del territorio, costruire relazioni e creare nuove possibilità di sviluppo.

Al centro dell’iniziativa c’è il percorso di internazionalizzazione delle imprese calabresi, con l’intento di trasformare la partecipazione fieristica in un’occasione per avviare contatti commerciali e rafforzare la conoscenza della regione all’estero.

Wine & Spirits Fair 2026, la Calabria incontra i mercati asiatici

La presenza a Hong Kong, nelle parole di Montuoro, si inserisce in una strategia che va oltre l’esposizione dei prodotti. La fiera rappresenta un’occasione per mettere in relazione le aziende con nuovi interlocutori e lavorare all’apertura di nuovi mercati.

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«Non siamo a Hong Kong soltanto per promuovere le nostre eccellenze, ma per costruire relazioni, aprire nuovi mercati e creare opportunità concrete per le imprese calabresi», dichiara l’assessore.

L’obiettivo indicato è accompagnare la promozione con un lavoro di relazione capace di produrre opportunità per il tessuto imprenditoriale regionale.

Prodotti e identità territoriale al centro della promozione

Nel messaggio dell’assessore, le eccellenze calabresi diventano anche uno strumento per raccontare il territorio. Storia, biodiversità, tradizioni e cultura mediterranea sono gli elementi che accompagnano la presentazione delle produzioni regionali.

La promozione commerciale assume così un significato più ampio: far conoscere la Calabria in Asia attraverso ciò che le sue imprese producono e attraverso le competenze che esprimono.

In questa prospettiva, il valore di un prodotto comprende anche il legame con la sua origine, le conoscenze produttive e le caratteristiche che contribuiscono a renderlo riconoscibile.

Diplomazia economica e sviluppo delle imprese calabresi

Un passaggio centrale dell’intervento riguarda la diplomazia economica, intesa come strumento per collegare le relazioni istituzionali alle esigenze delle aziende.

Montuoro richiama la necessità di costruire ponti tra la Calabria e gli interlocutori internazionali, con l’obiettivo di tradurre i contatti in risultati concreti. La partecipazione alla manifestazione viene quindi presentata come una tappa di un percorso da sviluppare nel tempo.

Dal messaggio emerge una direzione precisa: valorizzare identità, qualità e competenze delle imprese calabresi per rafforzarne la presenza all’estero. L’apertura verso l’Asia è l’obiettivo dichiarato; la capacità di dare continuità alle relazioni avviate sarà il passaggio decisivo per trasformarlo in opportunità di crescita.

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