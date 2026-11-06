Arrestato a Padova cittadino tunisino: aggredisce due poliziotti durante un controllo

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Un controllo di routine si è trasformato in un episodio di violenza nella serata di mercoledì a Padova. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura, impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio nell'area della stazione ferroviaria e nelle piazze limitrofe, hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio e con numerosi precedenti.

L'aggressione in piazza De Gasperi

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l'uomo si trovava in piazza De Gasperi con un atteggiamento sospetto: si guardava continuamente attorno, come se volesse evitare di essere notato. Insospettiti, i poliziotti si sono avvicinati per chiedergli i documenti. Inizialmente il 26enne ha esitato nel fornire le proprie generalità, per poi colpire un agente con una gomitata all'addome nel tentativo di darsi alla fuga.

L'inseguimento si è concluso in via Tommaseo, all'angolo con viale Codalunga, dove altri due poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Prima di essere immobilizzato, lo straniero ha reagito ancora, sferrando un pugno al volto a uno degli agenti, colpendolo alla bocca. L'uomo è stato poi accompagnato in Questura e identificato: si tratta di un 26enne tunisino, irregolare, con precedenti per reati legati agli stupefacenti e già denunciato nel 2025 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

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Le conseguenze per gli agenti e il provvedimento del Questore

Il poliziotto colpito al volto è stato medicato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Padova e ha riportato lesioni con una prognosi di tre giorni. Per l'uomo è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella mattinata di giovedì 5 novembre si è tenuto il giudizio per direttissima: il GIP, convalidato l'arresto, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Padova.

Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha inoltre attivato l'Ufficio Immigrazione per avviare le procedure di espulsione dal territorio nazionale. Il 26enne è stato accompagnato presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (Potenza), in attesa del definitivo allontanamento dall'Italia.

L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controlli disposti dal Questore nell'area della stazione e nelle zone limitrofe, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti e dei commercianti della zona.