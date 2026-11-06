MotoGP Qatar: Jake Dixon sostituisce Joan Mir nel team Honda HRC Castrol

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Il team Honda HRC Castrol ha ufficializzato che Jake Dixon prenderà il posto di Joan Mir nel Gran Premio del Qatar, valido per il campionato MotoGP. Lo spagnolo, reduce da un periodo di recupero legato a problemi di salute, ha dovuto saltare l'ultima gara in Malesia e sta proseguendo il percorso di riabilitazione a casa.

La carriera di Dixon tra Moto2 e Superbike

Dixon, classe 1995, ha gareggiato nel mondiale Moto2 dal 2019 al 2025, collezionando sette vittorie e 22 podi. Nel 2021 ha avuto due apparizioni in MotoGP, con un 19° posto a Silverstone come miglior risultato. La sua prima stagione in Superbike, nel 2026, è stata condizionata dagli infortuni, ma nella seconda parte dell'anno, una volta recuperato, ha chiuso cinque volte nella top ten con la Honda CBR1000RR-R SP.

Le dichiarazioni di Dixon

«Ringrazio Honda HRC per questa opportunità», ha commentato Dixon. «Essere chiamato per guidare una di queste moto è fantastico, non vedo l'ora. Credo che ogni pilota, fin da bambino, sogni di correre per il team ufficiale Honda in MotoGP. È passato un po' di tempo dalla mia ultima volta su una MotoGP. Dovremo affrontare il fine settimana con calma, procedendo passo dopo passo. Auguro il meglio a Joan e spero di rivederlo presto in sella. Anche per me non è stato un anno semplice, capisco bene la sua situazione. Cercheremo di sfruttare al meglio questo weekend».

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Il contesto del Gran Premio del Qatar

Il Gran Premio del Qatar si disputa sul circuito di Losail, dove la MotoGP torna per una delle tappe più attese della stagione. La sostituzione di Mir con Dixon aggiunge un elemento di interesse alla gara, con il britannico chiamato a un debutto impegnativo ma ricco di motivazioni.

La notizia è stata riportata da ANSA, che ha diffuso le dichiarazioni ufficiali del pilota e del team.

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