Rieti più sicura: la Polizia di Stato potenzia i controlli contro i furti

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La Polizia di Stato intensifica la propria azione di prevenzione e controllo del territorio a Rieti. La Questura del capoluogo sabino ha disposto un significativo potenziamento dei servizi di vigilanza e pattugliamento, con l'obiettivo di arginare il fenomeno dei furti che nelle ultime settimane ha destato preoccupazione tra i residenti. Un intervento che rientra nelle ordinarie attività di contrasto alla criminalità, ma che assume un valore particolare alla luce della recrudescenza di episodi delittuosi registrati in alcune zone della città.

Un dispositivo coordinato e flessibile

Il piano operativo messo in campo dalla Questura di Rieti coinvolge diverse articolazioni delle forze dell'ordine: gli equipaggi della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della D.I.G.O.S. sono stati affiancati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, giunte appositamente dalla Capitale per rafforzare la presenza sul territorio. Una sinergia che consente di garantire un monitoraggio costante delle aree più sensibili e una maggiore tempestività di intervento.

Gli operatori sono stati impegnati fin dalle prime ore della giornata lungo le principali arterie stradali e in corrispondenza di tutte le vie di accesso alla città, attraverso posti di controllo mirati e servizi di pattugliamento dinamico. L'attenzione è stata concentrata in particolare sulle zone recentemente interessate dai furti, con l'obiettivo di prevenire ulteriori azioni delittuose, individuare eventuali soggetti sospetti e accrescere la sicurezza percepita dai cittadini.

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L'impegno proseguirà nei prossimi giorni

L'intensificazione dei controlli testimonia la costante attenzione della Polizia di Stato nei confronti delle esigenze di sicurezza della collettività. I servizi non si esauriranno nelle prossime ore: proseguiranno anche nei giorni successivi secondo una pianificazione mirata, modulata sulla base delle necessità di sicurezza e delle segnalazioni provenienti dal territorio.

Le donne e gli uomini in divisa rinnovano l'invito ai cittadini a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 situazioni sospette o circostanze che possano richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Una collaborazione preziosa per costruire insieme un territorio più sicuro e attento ai bisogni di chi lo abita.

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