Cambio al vertice nei commissariati di Milazzo e Patti: nuove nomine in Questura a Messina
La Questura di Messina ha annunciato una serie di nuovi incarichi dirigenziali che interessano i commissariati di Milazzo e Patti, oltre alla nomina del vice capo di gabinetto. Le assegnazioni, disposte dal Ministero dell’Interno su proposta del Questore Salvatore La Rosa, mirano a garantire continuità e competenza nella gestione della sicurezza nel territorio provinciale.
Il vice questore Mario Venuto alla guida del commissariato di Milazzo
Si è insediato come dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo il Vice Questore Aggiunto Mario Venuto. Proveniente dal commissariato di Patti, dove ha diretto per un periodo, Venuto prende il posto di Lara La Rosa, trasferita alla Questura di Bolzano con l’incarico di Dirigente Reggente della Divisione Anticrimine. La nomina di Venuto rappresenta un elements di continuità per il presidio di Milazzo, che potrà contare sulla sua esperienza maturata sul campo.
Raffaello Grasso nuovo dirigente del commissariato di Patti
A Patti, a partire da oggi, assume la dirigenza il Commissario della Polizia di Stato Raffaello Grasso, già Funzionario Addetto dell’Ufficio del Personale della Questura di Messina. Grasso succede proprio a Mario Venuto, raccogliendo l’eredità di un commissariato strategico per il comprensorio tirrenico. La sua nomina è stata accolta con soddisfazione negli ambienti della Questura, che ne sottolineano la preparazione e la conoscenza delle dinamiche locali.
Giuseppe Sofia vice capo di gabinetto della Questura di Messina
In Questura a Messina, il Vice Questore Aggiunto Giuseppe Sofia ha assunto l’incarico di Vice Capo di Gabinetto. Già Funzionario Addetto della medesima articolazione e Portavoce del Questore, Sofia sostituisce Caterina Bardetta, recentemente nominata Dirigente del Commissariato di Taormina. La sua nomina conferma la fiducia riposta dal Questore La Rosa in un funzionario che conosce a fondo le esigenze della comunicazione istituzionale e del coordinamento interno.
Un rinnovamento ai vertici per una sicurezza più efficace
Queste nomine si inseriscono in un più ampio processo di riorganizzazione dei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato nella provincia di Messina. L’obiettivo è quello di assicurare una presenza capillare e qualificata sul territorio, potenziando le capacità di intervento e di prevenzione. Il Questore La Rosa e tutta la Questura di Messina augurano ai funzionari un proficuo lavoro per i nuovi incarichi che li attendono, certi che sapranno garantire professionalità e dedizione al servizio della comunità.
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