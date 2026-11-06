Arrestato a Cerveteri per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre anziana

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Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Cerveteri dai Carabinieri della Stazione locale per aver violato le misure cautelari che gli imponevano di stare lontano dalla madre anziana. L'uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, era destinatario di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Civitavecchia lo scorso 23 ottobre, dopo precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia ai danni della donna con cui conviveva.

L'irruzione all'alba e la scoperta della droga

Nonostante il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare, i militari lo hanno trovato proprio all'interno dell'abitazione della madre durante un servizio perlustrativo nelle prime ore del mattino. Nella stanza da letto in uso all'uomo sono state rinvenute modiche quantità di hashish, per le quali è stato segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di stupefacenti.

La cassetta di sicurezza rubata e il furto al distributore

Ma la perquisizione ha riservato un'altra sorpresa: sotto il letto c'era una cassetta di sicurezza asportata da un distributore automatico di bevande. Grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza pubblica e privata, i carabinieri hanno accertato che la cassetta era stata rubata il 23 ottobre ai danni di un'attività commerciale di via Settevene Palo. La refurtiva è stata recuperata integralmente e riconsegnata al legittimo proprietario.

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Ulteriori indizi su un tentato furto

Gli accertamenti successivi hanno permesso di raccogliere gravi indizi anche su un tentato furto di un portamonete avvenuto nei giorni scorsi ai danni di un'altra ditta lungo la stessa strada. Per questo motivo, oltre all'arresto per la violazione della misura cautelare, il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e tentato furto aggravato.

Come da prassi, si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato deve ritenersi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.

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