Lamezia Terme, precipita con un bobcat in un burrone di sei metri e viene recuperato dai soccorritori

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Ferito un uomo impegnato nella pulizia di un terreno privato. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto con una barella toboga in collaborazione con il personale del 118.

Un uomo è rimasto ferito a Lamezia Terme dopo essere precipitato in un burrone profondo circa sei metri mentre era alla guida di un bobcat di sua proprietà. L’incidente è avvenuto durante alcuni lavori di pulizia in un terreno privato, per cause ancora in corso di accertamento.

Dopo la caduta, l’uomo è rimasto all’interno dell’abitacolo del mezzo. Era cosciente ma ferito quando è stato raggiunto dai soccorritori.

Il recupero dei Vigili del Fuoco nel terreno impervio

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, proveniente dal distaccamento di Lamezia Terme, che ha operato insieme al personale sanitario del 118.

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La conformazione del terreno ha reso particolarmente delicate le operazioni. Per estrarre e recuperare il ferito è stata utilizzata una barella toboga, un presidio impiegato nei soccorsi in ambienti impervi, dove l’accesso e il trasporto risultano difficoltosi.

Una volta completato il recupero, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari.

Sul posto anche elisoccorso e carabinieri

All’intervento hanno partecipato anche l’elisoccorso e i carabinieri, presenti per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti sulla dinamica.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta del mezzo nel burrone. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni del ferito né sull’eventuale trasferimento in ospedale.

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