Furto di 40 valigie a una scolaresca belga a Roma: due arresti
I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno fermato due cittadini italiani, di 28 e 48 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, con l'accusa di furto aggravato ai danni di una scolaresca straniera in visita nella Capitale. L'operazione, condotta nei giorni scorsi, ha permesso di recuperare l'intera refurtiva: 40 valigie e zaini che erano stati rubati dall'autobus della comitiva.
La denuncia e l'avvio delle indagini
La vicenda è iniziata con la denuncia di una rappresentante di un gruppo scolastico proveniente dal Belgio, alloggiato in un hotel di via Vico Viganò. La donna aveva segnalato la sparizione di ben 40 bagagli, contenenti indumenti, documenti ed effetti personali, asportati da un autobus con targa olandese parcheggiato nelle vicinanze dell'albergo. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche, avvalendosi anche della videosorveglianza della zona e del tracciamento GPS di un paio di cuffie AirPods custodite in una delle valigie rubate.
L'identificazione e il recupero della refurtiva
Le indagini hanno consentito di individuare l'auto utilizzata per il colpo e di raccogliere gravi indizi a carico dei due uomini. I sospettati sono stati intercettati e bloccati in via Wagner, in zona Santa Maria del Soccorso, a bordo del veicolo. Dopo la perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno esteso l'ispezione a un garage in uso agli indagati, dove hanno trovato e sequestrato tutte le 40 valigie e gli zaini, poi restituiti ai legittimi proprietari.
Le conseguenze giudiziarie
I due fermati sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Gli inquirenti precisano che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
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