Operazione antidroga nelle aree boschive tra Milano, Como e Varese

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Una vasta operazione dei Carabinieri è in corso nelle aree boschive a cavallo delle province di Milano, Como e Varese, finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti. L'intervento è coordinato dalla Procura di Milano e vede l'impiego di numerosi reparti specializzati.

Reparti speciali in campo

Per garantire il successo dell'operazione, sono stati dispiegati team del Gruppo Intervento Speciale (GIS), delle Api del Comando Provinciale di Milano e delle Sos del III Reggimento Lombardia. Inoltre, partecipano militari dello Squadrone Cacciatori di Sicilia e unità cinofile, fondamentali per la ricerca di sostanze stupefacenti nei boschi.

Obiettivo dell'operazione

L'operazione mira a smantellare le reti di spaccio che utilizzano le aree boschive come base logistica e nascondiglio per la droga. Le forze dell'ordine stanno setacciando il territorio per individuare covi e sequestrare sostanze illecite, in un'azione coordinata che coinvolge più province lombarde.

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Contesto e rilevanza

Il contrasto al narcotraffico nelle zone boschive è una priorità per le autorità, poiché tali aree offrono copertura e difficoltà di accesso, rendendo necessarie operazioni complesse e l'uso di mezzi speciali. L'impiego di unità cinofile e reparti specializzati dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e combattere il fenomeno dello spaccio.

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