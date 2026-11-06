Recuperati antichi volumi rubati a Catania: denunciata una coppia

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Quattro libri antichi del XVII secolo, di inestimabile valore storico e culturale, sono stati recuperati dalla Polizia di Stato dopo essere stati rubati dalla chiesa di Santa Maria della Guardia a Catania. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina, ha permesso di restituire i preziosi volumi al parroco, padre Carmelo Latteri, e alla comunità dei fedeli.

Indagini e denuncia

Dopo la denuncia di furto, gli investigatori hanno avviato una serie di accertamenti che hanno portato all'identificazione di una coppia, un uomo di 49 anni e una donna di 35, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I due sono stati denunciati per ricettazione, con la precisazione che sono da considerarsi innocenti fino a condanna definitiva. I libri sono stati trovati presso l'abitazione dei due e subito sequestrati.

La restituzione alla comunità

Una volta recuperati, i volumi sono stati riconsegnati al parroco, che ha espresso profonda gratitudine a nome suo e di tutta la comunità parrocchiale. «Ringrazio la Polizia di Stato per l'impegno e la professionalità dimostrati nel recuperare beni di così grande valore storico e culturale», ha dichiarato padre Latteri. La restituzione rappresenta non solo un atto di giustizia, ma anche un segnale di tutela del patrimonio artistico e librario, spesso oggetto di furti e trafugamenti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un patrimonio da proteggere

Il recupero di questi antichi testi sottolinea l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per la salvaguardia dei beni culturali. La chiesa di Santa Maria della Guardia torna così a custodire una parte preziosa della propria storia, grazie all'operato della Polizia di Stato che ha dimostrato ancora una volta attenzione verso il patrimonio identitario del territorio.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra