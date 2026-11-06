Recuperati antichi volumi rubati a Catania: denunciata una coppia
Quattro libri antichi del XVII secolo, di inestimabile valore storico e culturale, sono stati recuperati dalla Polizia di Stato dopo essere stati rubati dalla chiesa di Santa Maria della Guardia a Catania. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina, ha permesso di restituire i preziosi volumi al parroco, padre Carmelo Latteri, e alla comunità dei fedeli.
Indagini e denuncia
Dopo la denuncia di furto, gli investigatori hanno avviato una serie di accertamenti che hanno portato all'identificazione di una coppia, un uomo di 49 anni e una donna di 35, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I due sono stati denunciati per ricettazione, con la precisazione che sono da considerarsi innocenti fino a condanna definitiva. I libri sono stati trovati presso l'abitazione dei due e subito sequestrati.
La restituzione alla comunità
Una volta recuperati, i volumi sono stati riconsegnati al parroco, che ha espresso profonda gratitudine a nome suo e di tutta la comunità parrocchiale. «Ringrazio la Polizia di Stato per l'impegno e la professionalità dimostrati nel recuperare beni di così grande valore storico e culturale», ha dichiarato padre Latteri. La restituzione rappresenta non solo un atto di giustizia, ma anche un segnale di tutela del patrimonio artistico e librario, spesso oggetto di furti e trafugamenti.
Un patrimonio da proteggere
Il recupero di questi antichi testi sottolinea l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per la salvaguardia dei beni culturali. La chiesa di Santa Maria della Guardia torna così a custodire una parte preziosa della propria storia, grazie all'operato della Polizia di Stato che ha dimostrato ancora una volta attenzione verso il patrimonio identitario del territorio.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.