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Pavia, controlli dei carabinieri nel centro storico: quattro denunciati per armi e droga

Redazione
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Pavia, controlli dei carabinieri nel centro storico: quattro denunciati per armi e droga
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Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro storico di Pavia e nelle zone della movida, con l'obiettivo di prevenire episodi di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Durante l'operazione, i militari dell'Arma hanno sottoposto a verifica 121 veicoli e oltre 200 persone.

Quattro denunciati per porto abusivo di armi

Quattro persone sono state denunciate per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. In particolare, una coppia di giovani provenienti dal Milanese è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e di un tirapugni in ferro. Altri due individui sono stati controllati alla guida delle rispettive autovetture con una mazza di ferro a bordo. Per tutti è scattata la denuncia.

Tre segnalati alla Prefettura per droga

Tre maggiorenni sono stati segnalati alla Prefettura di Pavia come assuntori di sostanze stupefacenti. I carabinieri li hanno trovati in possesso di ketamina e hashish. Le sostanze sono state sequestrate.

Donna denunciata per guida in stato di ebbrezza

Una donna di 36 anni è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pavia per guida in stato di ebbrezza. Al momento del controllo, il tasso alcolemico è risultato pari a 1,24 g/l, ben oltre il limite consentito. Per lei è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri per contrastare i reati predatori e garantire la sicurezza, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate dai giovani durante il fine settimana.


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pavia carabinieri controlli porto abusivo armi droga guida stato ebbrezza centro storico movida denunciati prefettura

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