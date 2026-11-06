Mazara del Vallo, arrestato pusher con 283 grammi di marijuana

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Nel pomeriggio del 29 ottobre 2026, gli agenti del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di droga, con particolare attenzione alle cosiddette “droghe leggere”.

Un viavai sospetto nel condominio

Gli investigatori avevano da tempo posto sotto osservazione uno stabile condominiale della città, ritenuto una possibile base logistica per lo spaccio. I servizi di monitoraggio hanno documentato un continuo e anomalo afflusso di persone non residenti che, a qualsiasi ora del giorno e della sera, entravano nell’edificio per pochi minuti per poi allontanarsi in fretta.

Il controllo e il sequestro

Il definitivo riscontro è scattato quando i poliziotti hanno fermato e controllato il giovane appena uscito dallo stabile. Addosso aveva una busta in cellophane con 27 grammi di marijuana, appena acquistata per 250 euro. A quel punto è scattata la perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 283 grammi di marijuana, suddivisi in tre involucri da 136, 99 e 48 grammi, insieme a un bilancino di precisione perfettamente funzionante, utilizzato per la pesatura delle dosi.

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La sostanza stupefacente e il materiale sono stati posti sotto sequestro penale, mentre il giovane è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’impegno della Polizia di Stato

L’arresto testimonia il costante e quotidiano impegno della Polizia di Stato nel presidiare i quartieri, disarticolare le piazze di spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alla prevenzione della diffusione di sostanze stupefacenti tra i più giovani.