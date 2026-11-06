Mestre, chiuso per 15 giorni il bar che riciclava merce rubata dai supermercati

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un esercizio pubblico di Mestre è stato chiuso per quindici giorni su disposizione del Questore di Venezia. Il provvedimento, di natura preventiva e cautelare, è stato adottato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura lagunare al termine di un'istruttoria che ha fatto emergere una situazione preoccupante all'interno del locale.

Un punto di ritrovo per la microcriminalità

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bar era diventato luogo di abituale frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi di polizia e un vero e proprio snodo logistico per la ricettazione di merce rubata. Le segnalazioni raccolte dai carabinieri della Legione Veneto e dagli agenti della Squadra Volante della Questura hanno permesso di documentare episodi e reati avvenuti all'interno dell'esercizio.

In particolare, diversi avventori erano soliti rivendere al locale beni di provenienza illecita, solitamente rubati ai danni dei supermercati della zona. La merce veniva poi ricommercializzata dallo stesso esercizio pubblico, che finiva per alimentare un circuito economico illegale a vantaggio della criminalità locale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un monito per il futuro

Il provvedimento è stato notificato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, affiancato dai militari dell'Arma dei Carabinieri. La sospensione della licenza, spiegano dalla Questura, consente di interrompere immediatamente la commercializzazione della refurtiva e serve da monito per eventuali provvedimenti più severi in caso di inottemperanza.

L'operazione conferma ancora una volta la centralità dell'attività amministrativa nella prevenzione e nel contrasto della criminalità urbana, un fronte su cui la Polizia di Stato di Venezia continua a lavorare con controlli mirati e interventi tempestivi.