Venezia Udinese la sfida salvezza al Penzo tra Nicola e Zanetti

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Venerdì alle 20.45 il Penzo sarà teatro di una sfida cruciale per la salvezza: Venezia e Udinese si affrontano in un match che vale tanto per entrambe. Da una parte i lagunari vogliono dare continuità alle buone prestazioni, dall'altra i friulani cercano una scossa dopo un avvio di stagione difficile.

Le parole di Davide Nicola

Alla vigilia, il tecnico del Venezia Davide Nicola ha sottolineato l'importanza di mantenere equilibrio e coraggio: "Dobbiamo imparare a passare da una fase all'altra più velocemente, aumentando il coraggio. La nostra priorità è essere efficaci e fare punti". Nicola ha anche parlato del ritorno al Penzo da avversario di Paolo Zanetti, ex allenatore arancioneroverde: "Venezia è una piazza ambita, di ex ne arriveranno diversi e anche molto importanti. L'avversario ha cambiato guida tecnica e può avere nuovi stimoli, ma mi concentro su quello che vogliamo fare noi".

Sul fronte formazione, possibile il ritorno di Correia tra i convocati, mentre John Yeboah resta un punto fermo nonostante sia partito dalla panchina nelle ultime due gare. Nicola ha infine lanciato un appello ai tifosi: "Mi aspetto che la gente ci dia una grande mano, come abitualmente fa. Domani potenzieremo tutti le corde vocali e l'impegno in campo".

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Udinese, l'esordio di Zanetti

Per Paolo Zanetti è il debutto sulla panchina dell'Udinese, chiamato a sostituire l'esonerato Kosta Runjaic. I friulani sono penultimi in classifica, davanti solo al Venezia, e nelle ultime otto giornate hanno conquistato appena un punto. Zanetti ritrova il Venezia, con cui conquistò la promozione in Serie A nel 2021, ma stavolta da avversario.

Il nuovo tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze: out Gueye, Bayo e Zanoli, mentre Solet è recuperato. In attacco resta il dubbio Davis, le cui condizioni saranno valutate fino all'ultimo. In caso di forfait dell'inglese, Zanetti potrebbe schierare Unai Gomez come falso nove, con Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle.

Un crocevia per la salvezza

La partita del Penzo è fondamentale per entrambe: il Venezia vuole allontanarsi dalla zona rossa, l'Udinese cerca il riscatto immediato. La sfida tra Nicola e Zanetti, due tecnici che conoscono bene l'ambiente lagunare, promette scintille. Fischio d'inizio alle 20.45, con diretta tv e streaming.

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