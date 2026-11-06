Antonelli campione del mondo: l'intervista esclusiva dopo il titolo

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo aver conquistato il titolo mondiale di Formula 1, diventando il più giovane campione di sempre, il pilota bolognese ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a Sky Sport. Tra aneddoti e riflessioni, ha svelato i segreti del suo successo e le ambizioni per il futuro.

Le scaramanzie e il gruppo fidato

Antonelli ha raccontato di aver contagiato tutto il paddock con le sue scaramanzie, ma anche dell'importanza di essersi circondato di persone fidate. Il gruppo di lavoro è stato fondamentale per affrontare le difficoltà della passata stagione, che si sono rivelate decisive per il salto di qualità.

L'inizio di una nuova era

"È solo l'inizio - ha dichiarato il pilota della Mercedes - voglio continuare a vincere". Nonostante il trionfo, Antonelli assicura di voler restare umile: "Voglio restare sempre me stesso". Il successo più bello? Quello di Monza, davanti al pubblico di casa.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'omaggio a Senna

Appena arrivato in Brasile per il Gran Premio, Antonelli ha visitato la residenza di Ayrton Senna, salendo sulla Lotus del 1986. "Ho capito come fosse tutto diverso e ho ancora più rispetto per quell'epoca", ha commentato. Il casco dedicato al suo idolo è già tra i suoi preferiti.

Con il titolo mondiale, Antonelli entra nella storia della Formula 1, ma le sue ambizioni non si fermano qui: continuare a vincere è l'obiettivo dichiarato.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra