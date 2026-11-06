Il Questore di Messina intensifica le misure di prevenzione: 28 provvedimenti ad ottobre

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Nel mese di ottobre, il Questore di Messina ha adottato 28 misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. L'intervento, frutto di un'attenta analisi della Divisione Anticrimine, si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio che mira a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare episodi di violenza urbana che hanno interessato la città e la provincia nelle scorse settimane.

DASPO per la violenza negli stadi

Tra i provvedimenti spiccano cinque DASPO (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive), adottati per episodi di violenza legati al mondo del calcio. In particolare, due misure riguardano soggetti identificati lo scorso 14 dicembre nell'area degli imbarchi di Rada San Francesco, dove tifosi ultras delle squadre di Gela e Sancataldese si sono scontrati utilizzando aste, cinture, bastoni e bottiglie di vetro, oltre a lanciare petardi e fumogeni. Tali comportamenti hanno causato un grave turbamento dell'ordine pubblico in una zona di transito per molti viaggiatori.

Fogli di via obbligatori e truffe

Sono stati emessi undici Fogli di Via Obbligatori (F.V.O.) da comuni della provincia di Messina, con divieto di ritorno per periodi variabili dai tre ai quattro anni. I destinatari sono soggetti provenienti dalla vicina provincia di Catania e stranieri, resisi responsabili di truffe – tra cui quella nota del finto carabiniere – e di altri reati contro il patrimonio. Un caso significativo riguarda un catanese colpito da due distinti fogli di via che gli vietano l'accesso a Alì Terme, Nizza di Sicilia e Messina, dove aveva commesso due episodi di truffa con lo stesso metodo.

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Avvisi orali e ammonimenti

Il Questore ha inoltre disposto sette avvisi orali, uno dei quali nei confronti di un minorenne, con l'intimazione a mantenere una condotta conforme alla legge. Sono stati adottati anche tre ammonimenti per violenza domestica e due per atti persecutori, a tutela delle vittime più vulnerabili. Queste misure rappresentano un segnale forte di attenzione verso fenomeni di violenza di genere e stalking, che richiedono interventi tempestivi ed efficaci.

Proposte di sorveglianza speciale

Infine, tre soggetti sono stati proposti al Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione per l'applicazione della Sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. Si tratta di un ulteriore strumento per monitorare individui ritenuti particolarmente pericolosi e prevenire la commissione di reati.

L'insieme di queste azioni conferma l'impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini, con un'attenzione particolare alle vittime più fragili e alla prevenzione dei reati. Le misure adottate sono il risultato di una sinergica attività di controllo del territorio, che vede coinvolte tutte le articolazioni della Questura e delle forze dell'ordine.

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