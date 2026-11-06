Formula 1, Norris domina le libere a Interlagos davanti ad Antonelli e Verstappen

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Il weekend del Gran Premio del Brasile di Formula 1 si è aperto con il miglior tempo di Lando Norris. Il pilota della McLaren ha piazzato la zampata nelle prime prove libere sul circuito di Interlagos, tracciato storico che ospita il penultimo appuntamento della stagione. Un avvio incoraggiante per il britannico, che punta a chiudere al meglio un'annata ricca di soddisfazioni ma anche di episodi controversi.

Antonelli da campione del mondo

Alle spalle di Norris si è inserito Kimi Antonelli. Il giovane talento, fresco del titolo iridato conquistato in anticipo, ha confermato il feeling con la Mercedes chiudendo in seconda posizione. Per lui si tratta di un ulteriore segnale di maturità su una pista impegnativa come quella brasiliana, dove il caldo e l'asfalto irregolare mettono a dura prova piloti e vetture.

Verstappen terzo, Hamilton quarto

Terzo crono per Max Verstappen, che con la Red Bull resta a ridosso dei primi due. Il campione del mondo in carica ha completato il turno senza forzare eccessivamente, dedicandosi soprattutto alla raccolta dati in vista delle qualifiche. Quarto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, che ha preceduto la Mercedes di George Russell. Il sette volte iridato cerca conferme su un tracciato che storicamente gli sorride.

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Gli altri tempi

A completare la top ten delle prime libere ci hanno pensato Isack Hadjar, Franco Colapinto, Oliver Bearman e Liam Lawson, insieme a Kimi Antonelli già citato. Da segnalare la presenza di Mini sulla Alpine, a dimostrazione di come i team continuino a testare giovani promesse in sessioni che offrono margini di sperimentazione.

Le prospettive del weekend

Le prime libere di Interlagos hanno restituito un quadro ancora compresso, con distacchi ridotti e diverse squadre in grado di ambire alle prime posizioni. La McLaren sembra partire con un lieve vantaggio, ma Mercedes e Red Bull hanno mostrato un passo gara competitivo. Il fine settimana brasiliano, con il suo meteo spesso variabile e la minaccia di rovesci pomeridiani, potrebbe riservare sorprese sia in qualifica sia in gara. L'appuntamento con la sessione cronometrata sarà il vero banco di prova per capire chi potrà giocarsi la pole position sull'asfalto di San Paolo.