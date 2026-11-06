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Napoli in crisi e big match Inter Como la Lazio allunga

Nicola Cundò
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La Serie A si prepara a vivere un fine settimana ricco di emozioni, con la Lazio capolista solitaria che cerca di consolidare il proprio vantaggio, mentre il Napoli attraversa una crisi profonda. Dopo dieci giornate, i biancocelesti hanno conquistato 28 punti su 30, un ritmo che solo l'Arsenal in Europa riesce a mantenere, e si apprestano a sfidare un Napoli in piena tempesta.

Lazio contro Napoli: fuga o riscatto?

La squadra di Gattuso, che finora ha stupito tutti, dovrà fare a meno di Zaccagni, ma potrà contare su un gioco fluido e un carattere solido. Dall'altra parte, il Napoli è reduce da sconfitte pesanti contro Juventus e Porto, con uno spogliatoio spaccato e una posizione sempre più precaria per Allegri. La sfida di domenica potrebbe essere lo spartiacque della stagione per i partenopei: un altro ko potrebbe accelerare soluzioni drastiche.

Inter Como: miglior attacco contro miglior difesa

L'altro big match vedrà protagoniste Inter e Como. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in Champions, sembrano aver superato i postumi del derby perso contro il Milan. I lariani di Fabregas, invece, sono una vera corazzata: hanno travolto Lipsia e Manchester United con lo stesso punteggio (4-1) e hanno rifilato un clamoroso 9-1 al Lens. La sfida tra il miglior attacco e la miglior difesa del campionato promette spettacolo.

Le altre sfide: Roma e Milan a caccia di riscatto

Roma e Milan, reduci da sconfitte in Europa, avranno l'occasione di rifarsi contro avversari sulla carta più abbordabili: Sassuolo e Genoa. I giallorossi dovranno fare i conti con le scorie dell'ennesima rimonta subita nel finale, mentre i rossoneri cercheranno di dimenticare il crollo contro il Ferencvaros. Attenzione però al Genoa di De Rossi, che ha conquistato 12 punti nelle ultime 5 gare.

Fiorentina Juventus: derby italiano dal sapore amaro

La sfida tra Fiorentina e Juventus è sempre sentita. I viola, dopo un inizio disastroso, sembrano in ripresa, mentre i bianconeri, tra alti e bassi, sono ancora a -6 dalla zona Champions. Spalletti sa che un'altra sbandata non sarebbe perdonata, nonostante il successo sul Napoli e la vittoria in Coppa.

Le sorprese: Frosinone e Bologna

Il Frosinone di Alvini continua a stupire con prestazioni eccellenti e risultati continui. I ciociari saranno di scena a Cagliari, dove i sardi sono in serie negativa (quattro sconfitte di fila). Il Bologna di Palladino, con 4 successi in 5 gare, ha raggiunto il centroclassifica e affronterà il Parma nel derby emiliano, con i ducali rinfrancati dal successo di Bergamo.

Atalanta e Torino: crisi e ripartenze

L'Atalanta di Sarri è in crisi dopo il ko con il Parma e il modesto pari con una squadra kazaka. Ora affronterà il Monza di Juric, un altro ex tecnico. Il Torino, dopo tre successi, ha ricominciato a incepparsi e cercherà di ripartire contro il Lecce di Di Francesco, reduce da tre ko di fila.

La Serie A si conferma un campionato imprevedibile, con nuove gerarchie e sorprese continue. I ritmi sono più intensi, aumentano gli infortuni e le rose spesso insufficienti. Ma lo spettacolo è garantito.

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Scritto da Nicola Cundò

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