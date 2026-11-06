Meloni e la cybersicurezza: la difesa come tutela della vita quotidiana

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Gli attacchi hacker che hanno colpito nelle ultime ore le infrastrutture civili del Paese riaccendono il dibattito sulla necessità di investire nella cybersicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il tema sottolineando come la minaccia informatica non riguardi più soltanto i sistemi militari, ma sempre più spesso i servizi essenziali su cui si fonda la vita quotidiana dei cittadini.

Infrastrutture civili sotto attacco: la nuova frontiera della difesa

Secondo la premier, gli attacchi recenti dimostrano che il concetto di spese di difesa deve essere ripensato. Non si tratta più soltanto di armamenti, ma di proteggere ospedali, reti energetiche, trasporti e sistemi informativi che garantiscono il funzionamento normale della società. Un cambiamento di prospettiva che, nelle parole di Meloni, dovrebbe orientare le scelte di politica economica e industriale del governo.

L'esempio dei frigoriferi per il sangue: quando la sicurezza è sanità

Per chiarire il concetto, la presidente del Consiglio ha citato un caso concreto: il tentativo da parte di hacker di modificare la temperatura dei frigoriferi che conservano il sangue destinato alle trasfusioni. Un episodio che, se non fosse stato bloccato da un sistema di protezione adeguato, avrebbe potuto mettere a rischio vite umane. Da qui la domanda provocatoria: l'acquisto di quel sistema è spesa di difesa o spesa sanitaria?

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Il nodo delle risorse: difesa e sanità non sono in contrapposizione

Meloni ha poi respinto l'idea che gli investimenti in sicurezza informatica e difesa sottraggano fondi alla sanità o agli ospedali. Al contrario, ha sostenuto che proteggere le infrastrutture critiche significa tutelare indirettamente anche la salute pubblica. Definire questi investimenti come un costo a scapito dei servizi sociali, secondo la premier, è una semplificazione fuorviante che non tiene conto della complessità delle minacce attuali.

Un dibattito aperto sul futuro della sicurezza nazionale

La riflessione della premier si inserisce in un contesto internazionale in cui la minaccia cyber è in costante crescita e richiede strategie integrate. La sfida per i governi è rendere comprensibile ai cittadini che la protezione delle infrastrutture civili è parte integrante della tutela dei diritti fondamentali, dalla salute alla privacy, e non un capitolo separato della spesa pubblica.

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